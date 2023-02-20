關心妍棄個唱Part 2改做慈善騷 拒收歌酬 自發捐款盼達標 (13:51)

關心妍（Jade）今年4月舉行「關心妍Shine妍亮福音慈善演唱會」，日前拍攝個唱海報，Jade表示今次並非去年個唱的「Part 2」，反而為演唱會重新製作：「今次係紅館Part 2嘅期，但我哋選擇唔做Part 2，會製作善慈演唱會，因為我有一個妍亮生命慈善基金，第一次喺咁大嘅場地做籌款演唱會，希望可以祝福香港朋友。」

Jade笑言沒想過會獲批檔期搞騷，製作過程比以往更有難度：「諗住2﹑3年後先會批到期做演唱會，點知入完表格冇幾耐就批咗，仲急過上年嘅騷，過年前啲人話我好瘦，要食多啲嘢，一過完年知道要做騷，又要喼弗同戒口。」

為這次個唱，關心妍拒收歌酬，更自發捐款盼達到目標：「其實我嘅慈善基金，一向都係靠我啲歌酬同埋教唱歌去營運，今次仲要捐多啲出嚟，暫時目標係有100萬嘅門票，免費邀請低收入同基層家庭、情緒病患康復者、中學生去睇騷，因為佢哋可能未嚟過紅館睇演唱會。」

Jade表示過去一直好多圈中人支持基金，計劃「碌卡」邀請他們做嘉賓：「圈中好多朋友都會嚟做嘉賓，但人名就賣個關子先，早排過年我趁團年聚會，同佢哋講呢件事，所以呢排同我食飯嘅，你就知我想搵你做嘉賓喇。」

雖然Jade曾舉行過紅館個唱，但這個騷是香港首個以流行福音歌曲做主題演唱會，更獲相關團體支持，令她非常緊張：「因為我都想有突破、做啲新嘢，大家可能聽慣我啲悲情歌，但今次演唱會會唱啲開心、正向嘅歌曲。」

提到囡囡已為個唱「預備」，更埋怨媽咪沒帶她影海報：「佢以為自己一定有份做呢個騷，不停提議唱咩歌好，同埋上次打筋斗太好喇，我都唔知佢有冇其他新技能騷畀大家睇。」關心妍表示已教囡囡用利市錢買飛支持，提議她向身邊同學仔為這個騷籌款。

（即時娛樂）