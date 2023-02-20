中年好聲音｜梁浩銓獲父母原諒現身撐場 李玟胞姊李思林被淘汰 (17:55)

無綫節目《中年好聲音》昨晚（19日）播出第12集，是第五部曲首回合《雙人合唱！二選一離場！》，昨晚一集起，新設MVP獎項，最終由「最強黑馬」羅啟豪獲得，李思林則被淘汰。

昨晚一集最大焦點，是上集哭求父母原諒的梁浩銓。是集浩銓孖住曹敏寶化身限定情侶，獻唱《從不喜歡孤單一個》，獲得76分。上集親手寫道歉信兼送上錄影入場券求父母原諒的浩銓，最終得償所願，獲父母原諒兼放下芥蒂，現身錄影現場送上支持，令事先不知情的浩銓感動爆喊，並在台上真情剖白：「好耐冇見過你哋，但我真係冇勇氣同你哋講，我會好努力做番好你哋嘅仔，我會令你哋重新信任番我、接受番我，寫嗰封信我真係用咗好大勇氣，好想你哋原諒我。」

快將為人父的浩銓續說：「希望嚟緊可以同番你哋、細佬同埋佢嘅小朋友，同埋你哋大仔（指自己）個孫，你大仔準備做爸爸喇，好想同你哋一家團聚，同你哋一齊食番餐飯，可唔可以呀？」

梁爸爸和梁媽媽看見兒子浪子回頭，露出欣慰表情，梁母更坦言已原諒了他：「我哋已經放低架喇，我哋今日嚟即係代表支持你，你繼續努力啦。」浩銓的感人剖白引爆全場淚水，感性的肥媽與車婉婉亦忍不住落淚。

合唱《當愛已成往事》的羅啟豪、李佳愈戰愈強，兩人一唱一和勁合拍，肥媽拍手讚好聽，最終獲得86分全晚最高分，嘉賓評審鍾鎮濤說：「聽聽吓都唔記得咗自己係評審，特別係啟豪，呢隻歌好難唱，但佢好似冇嘢咁，好舒服咁唱出嚟，真係冇得頂，Bravo！」伍仲衡則說：「睇住李佳一路咁進步，令我刮目相看。」

其實啟豪當日身體抱恙，賽前還指自己不在狀態，最終臨場發揮表現出色，更勇奪MVP獎項，認真犀利。

合唱《Endless Love》的支嚳儀（Venus）、涂家堯同樣表現亮眼，兩大顏值擔當在台上瘋狂放閃，Venus更出手摸大隻仔涂家堯的勁爆胸肌，2人獲得85分佳績，是全集第二最高分數。

至於合唱《相逢何必曾相識》的李思林和何博文，則只獲70分，成為全晚最低分，經評審退席商議，認為思林在最近兩集雖然有明顯進步，惟她與博文比較進步空間有限，故決定淘汰她。

（即時娛樂）