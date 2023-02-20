《死屍死時四十四》​獲邀參加大阪亞洲電影節開幕電影 (19:13)

由毛舜筠（毛姐）﹑鄭中基﹑呂爵安（Edan）﹑黃又南﹑楊偉倫﹑余香凝和麥沛東等合演的電影《死屍死時四十四》，日前獲邀參展今年第18屆《大阪亞洲電影節》，並成為開幕電影，將於3月15日舉行全球首映。

電影節之總監暉峻創三先生（Mr. TERUOKA Sozo）對本片導演何爵天有高度評價：「《正義迴廊》是一部悲劇，《死屍死時四十四》是一部喜劇，兩部作品雖然截然不同，但同樣有著具吸引力和說服力的大小角色，這就是後起之秀何爵天導演的過人之處。」

電影將於復活節檔期正式上映，今天（20日）同時發有首條電影預告片。這部一反傳統的燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維，充滿話題，集共鳴情感及緊張爆笑於一身。

眾演員得知電影未上正式上映，已成為《大阪亞洲電影節》開幕電影，心情興奮。毛姐說：「好開心！如果可以成部戲嘅演員同導演監製一齊出席就仲開心!」鄭中基則說：「套戲除咗好睇，仲要第一時間睇，希望下一步可以衝出亞洲。」又南說：「希望呢份開心同電影入面嘅信息，可以帶到更多地方。」余香凝表示希能夠將這部香港特色、充滿歡樂的黑色喜劇帶給大阪觀眾，希望感染到大阪的觀眾一齊笑，又理解到香港人的矛盾之處。

何爵天將親赴大阪出席電影世界首映，他說：「多謝《大阪亞洲電影節》選了《死屍死時四十四》作為開幕電影，我感到非常榮幸，希望日本觀眾都會喜歡這部電影。《死屍死時四十四》是我的第二部作品，上畫時間和首部作品《正義迴廊》相隔不遠，但它們是不同風格和戲種的電影，對我來說是一個新嘗試，今次可以和另一班同樣實力超班的演員和主創人員合作，我自己都很有信心可以突破《正義迴廊》的成績。」

（即時娛樂）