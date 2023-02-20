趙學而4月開騷 跟老公適時「分開」：最好的打氣方式 (20:22)

問到老公如何為她打氣？學而笑指一如以往，對方盡量不要理她，已是最好的打氣方式。（陳釗攝）

趙學而聯同香港業餘管弦樂團，於4月10日假伊館舉行音樂會。日前學而與樂團團長兼指揮蘇潔明受訪，她表示很開心獲邀參與這次合作，但首次與眾多樂手同台演出，難免有點驚，她說：「以前開演唱會一隊Band只得幾個人，有乜嘢甩漏或心虛，即時望望Band Leader，都知發生什麼事，但今次咁多人唔知可以望邊個，要更加謹慎，而且佢哋雖然有業餘兩個字，但其實演出經驗豐富，我呢方面反而是業餘，所以好大壓力。」

學而表示音樂會上除了將自己歌曲再重新編曲演繹外，亦獻唱經典金曲，以及現時歌手和樂隊的歌，她希望透過這些歌曲，勾起大家人生不同階段回憶，同時為大家面對後疫情時代日子帶來動力。

蘇潔明笑言要用管弦樂演奏出樂隊澎湃感覺，真的被考起，要提早準備，她說：「學而以往的歌Jazz風味較多，很少有交響樂團元素，今次重新編曲上要努力做功課，聽熟學而歌曲，例如我們會將《天空之城》crossover《我恨我是女人》，希望帶新鮮感給大家。」

學而表示3月中正式綵排，最擔心天氣影響身體，所以要很小心。會否考慮閉關準備？她笑言：「其實我是很宅的人，一向都不喜歡出街，飲食方面會清淡一些，亦會看中醫調理身體。」

談到之前表示要為音樂會增肥？她笑言：「幾十年都是這樣，怎吃也不肥，大家不用羨慕我，每個人都有自己不喜歡部分，我不介意大家給我一點肉，上天就是不公平，我想要有肉的地方就沒有。」

問到老公如何為她打氣？學而笑指一如以往，對方盡量不要理她，已是最好的打氣方式，她說：「我覺得大家要給予對方空間，正如我現在宣傳期，他正好去旅行，我不知幾舒服，適量的空間和適時的分開，我覺得對一段感情來說是好的，這樣才有Fresh的感覺。」

場地提供：City Dancer Grill & Live Music Bar

趙學而

Make up :Vanessa Wong

Hair: Stone@Mobius

Styling :Matt Hui@YLYSTUDIO

蘇潔明

Make up：Katherine@muaseeker

（即時娛樂）