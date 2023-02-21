何鴻燊孫女何家華英國闖新天地 將率電單車隊返澳門參賽 (00:51)

何家華接受《明報》訪問時也有分享感情事，大家要留意她的專訪。（網上圖片 /明報製圖）

何家華雖然有「賭王孫女」之名，但在英國創業要靠個人實力。（劉永銳攝）

賭王何鴻燊八十生日時在澳門跟長房的家人慶祝。前排左至右:黎婉華,何鴻燊，後排左起:何超英女兒ringo,何超賢丈夫peter,何超雄,何家華,何家文,何超賢。（資料圖片）

何家華（圖右）跟她在英國的電單車隊在賽事奪佳績。（劉永銳攝 /受訪者提供/明報製圖）

何家華（Faye）是已故賭王何鴻燊的長房孫女，在澳門成長，沒有參與家族生意而自闖新天地，多年前帶同子女移居英國。何家華自小因父母在車禍中離世對駕車留陰影，直至到英國後才學車並走出陰霾，竟然發展成為她的事業。她目前是英國唯一女性電單車車隊領隊，過程絕不容易。

Faye將從小聽慣爺爺常說的「永不說NO」及「永不認輸」人生格言化為信念，支撐自己不怕艱鉅挑戰，結果成功帶領「FHO」電單車隊勝出英國著名的「Bennetts British Superbike Championship(BSB)」賽事。

問到「賭王孫女」之名是否對她事業上帶來幫助，她說：「當然有得到一些尊重。不過始終在英國，不是太多人識我家族背景，成立車隊都是靠自己、車手和團隊的努力，例如去傾品牌贊助，大公司不是信任我來自邊個家族，而是信我們車隊實力。」Faye正整裝待發計畫帶領自己團隊，迎戰11月澳門站的賽事考驗，不排除與負責澳門賭業的其他家族成員傾談合作大計。「澳門是我長大的其中一個家，一定要回來！因為有澳門人能在英國成立一支車隊，然後再返來作賽，覺得很有意義！」

Faye接受《明報》專訪，由感情到事業跟大家分享她的故事，對這位賽車場上的女強人會有更深認識。

（即時娛樂）