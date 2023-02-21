新四十二章｜鄭子誠展示不協調舞功 葉凱茵感激監製贈感人求婚場面 (13:20)

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏（Kaman）、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹等合演的《新四十二章》，昨晚（20日）劇情可謂遊走甜蜜天堂與傷心地獄，一算（鄭子誠飾）欲與小琳（葉凱茵飾）拉埋天窗，小琳更暗中自掏三十萬幫補一算，情節感人。

一算逗小琳開心，聯同「炒股12成員」、租客們、章經（陳豪）及柯仔（周嘉洛飾）等，上演浪漫求婚大龍鳳；眾人以不同造型又唱又跳，畫面繽紛開心。正當以為一算與小琳大團圓，小琳在試婚紗當日離奇墮樓，送院後情况危殆。為幫小琳打氣，一算強忍傷心在家中舉行狂歡派對，生性孤寒的他，更一反常態賣大包益街坊，令Mon姐（江嘉敏飾）等更為擔心。

談到求婚場面，絕對是落足心思，除了舞蹈及走位明顯經過悉心編排，全場逾20個角色造型亦是用心製作，除了陳豪的神父Look，「索爆新娘」李君妍（飾演助教Edith）、「反串」譚永浩（飾演電腦奇才勝基）、及「睡衣」蘇麗明（飾演馬太）均相當搶眼。

在場口中感動落淚的葉凱茵，事後笑言流的都是真眼淚，她一再感激監製Joe之餘，更打趣著老公「反省」：「呢場戲超級感動，我老公冇咁做過，佢睇到真係要反省下，多謝監製寫場咁好嘅戲畀我留念。」曾有「秘書王」之稱的葉凱茵，2002年透過參選港姐入行，至今參與劇集作品超過140部，升呢人母後近年多飾演媽咪。

葉凱茵受訪時指小琳是其近年最喜愛角色，並笑言鄭子誠是其母親偶像：「好多謝監製，今次角色唔單止有發揮，仲可以扮吓靚，又有感情線，我真係好耐未做過呢類角色。現實中我媽咪好鍾意音樂情人鄭子誠，所以可以同到音樂情人拍拖我好開心。」

子誠繼《七公主》的「生果舞」後再度「身手大開」，他受訪時自嘲「手腳不協調」，並指「生果舞」對他來說難度極高；子誠又透露是次是將咸豐年的Disco舞步晒冷：「嗰場舞啲音樂我好熟悉，都算係跳番我Disco年代啲舞，自由發揮都叫容易啲。最大難度係有番咁上下年紀喇，但呢場戲拍咗好耐，我不斷跳完又跳，跳完又跳，我跳完呢個差唔多斷氣咁滯。」

（即時娛樂）