斷網｜郭富城嬲爆被盜用肖像 變網上賭場代言人 林家棟拒用網上理財 稱欠安全感 (20:34)

城城表示最激氣被盜用肖像，成為網上賭場代言人，又利用他叫人買虛擬貨幣。（劉永銳攝）

郭富城和林家棟在電影《斷網》有連場打鬥，拳拳到肉。（劉永銳攝/劇照）

郭富城（城城）與林家棟合演電影《斷網》，城城戲中飾演天才網絡保安員，透過網絡與黑客「搏鬥」，同時為拯救被擄走女兒反擊，與林家棟派來追捕他的殺手，展開連場打鬥，拳拳到肉， 撻到飛起，一點也不輕鬆。

城城表示該片是他拍竣《西遊記之孫悟空三打白骨精》後，時裝片打得最多的一部，尾段在中環大館追逐那場戲，足足打了7天，全部親身上陣，幸好沒發生意外，只是輕傷，周身瘀在所難免，他說：「《西遊記》吊威也，用CG做效果，《斷》片要真打絕無花巧，跳牆和在棚架上打鬥，有一定危險性。」

說到他們在賓館一間狹窄房間牀底下埋身肉搏，他們同聲表示又熱又迫，林家棟還赴傷上陣。他說：「前一晚拍攝《惡行之外》時整傷個鼻，腫了，看完醫生，同事叫我影張相給監製鄭保瑞看，我話這個是鄭保瑞，沒用的，一樣要我開工。當時已是凌晨3時，他回覆我諗到點拍，你過來吧。」

城城則說：「地方太狹窄，只容納到我們兩個演員及一個攝影師，又要搶對方支槍，又要用真力，好驚撞到家棟個鼻。」問到是否一take過？家棟提高聲線說：「當然不是，鄭保瑞呀！」

城城指有場戲看不到家棟正面，最終都要家棟親身上陣，鄭保瑞才收貨：「講我從後將家棟的頭撞向牆，初時鄭保瑞用替身代替家棟，結果拍了20次都不收貨，武指親自上陣也未能過關。」家棟插嘴說：「最後補戲，我要親自拍，一Take完成。」

問他們有否試過墮入網上騙案，招致金錢損失？他們均說沒有，城城說：「最激氣被盜用肖像，成為網上賭場代言人，又利用我叫人買虛擬貨幣。曾作出投訴，可惜投訴無門，因為沒法例管制，奉勸粉絲和玩電腦的要小心。」

林家棟則表示他只用電腦聽歌、睇片和睇劇本：「網絡帶給大家生活上方便，但沒有安全感，真係驚，我連網上理財都不用，對這種地方沒有安全感。手機也不多App，有需要我會直接打電話，喜歡聽聲，文字沒感情。」城城也認同，他也很少上網，覺得在網上傾偈和討論不安全。

化妝：Terry Yu（郭富城）、Jessica @J.A.C.K. Factory（林家棟）

髮型：Ian Wong @ ii hair & nail（郭富城）、Alex @Salon Nova（林家棟）

服裝：Sandro / IT（郭富城）

場地：香港文華東方酒店

（即時娛樂）