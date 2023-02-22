《隱形戰隊》3.6首播 六大視帝視后鬥戲 馬國明唐詩詠第五度演情侶 (15:18)

唐詩詠和馬國明在新劇又演情侶，今次已是2人第5次演情侶。（大會提供）

集齊六大視帝視后包括馬國明、陳山聰、陳展鵬、江美儀、唐詩詠及劉佩玥合演的《隱形戰隊》，將接棒《新四十二章》由3月6日起八點半翡翠台播映。

以警隊中的反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit 簡稱CTRU）及神秘部隊—隱形任務戰略部隊（POTT Phantom Operation and Tactic Team），如何攜手協力卻又明爭暗鬥偵破多宗大型案件為故事骨幹。

除有緊張刺激個案，劇集角色之間關係亦錯綜複雜，原本是好友兼CTRU戰友的簡曜洋（簡Sir、Ocean 馬國明飾）、喬寶寶（唐詩詠飾）、顧家強（Cool Sir 陳山聰飾）及喬帶囡（囡囡 林子善飾），因為一顆子彈決裂，四人自此各散東西，及後又因為種種原因再次聚在一起。

今次是馬國明與唐詩詠第5次飾演情侶，劇中二人除了過氣情侶，更是歡喜冤家，鬥嘴鬥惡毒鬥至出神入化，更以「人渣」及「死八婆」相稱，水火不容。二人不但關係與以往有出入，就連角色設定亦是前所未有。予人感覺斯文嫻靜的詩詠，經Jazz（監製文偉鴻）打造後，角色性格越趨剛烈，繼在《鐵拳英雄》及《超能使者》飾演帶點豪氣機智正義老千及充滿正能量的「Q姨」後，這次再度跳出框框，飾演毒舌頭腦型女警，潑辣倀雞講嘢一輪嘴，性格Mean爆，相當棘手！馬國明這次除了繼續熱血內斂專業外，更多了一份不擇手段，觀眾更可一睹馬明難得一見的「流氓」及無厘貴格面。

將於3月6日正式開播的《隱形戰隊》，日前釋出官方首輪預告片，片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，眾人的造型亦相當吸睛，「雙劉」劉穎鏇與劉佩玥曬長腿，還要相當打得，要再度彈出成熱話絕非難事。觀乎預告，眾主角玩槍亦玩到出神入化，個個都揸得有型有款，陳山聰在預告片尾部分的「秒速撥走心口和背脊前後兩支槍」的神技，亦是驚為天人。

（即時娛樂）