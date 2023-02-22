吃貨橫掃曼谷｜彭慧中陳星妤擦50碗船麵 高海寧試頌缽求安寧 (16:25)

由高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，昨晚（21日）播出一集，食神Michael帶她們到有過百年歷史的水上市場參觀，眾主持試坐傳統水上的士，兼試吃燒香蕉、椰絲奶油薄餅等美食，星妤突然瘋狂大叫，還大力攬住旁邊彭慧中，嚇得彭慧中投訴：「我耳膜穿喇！」坐在前面的高Ling亦被星妤突如其來舉動嚇壞：「我都好驚呀！」

原來星妤見到蛇販玩蛇才喊驚，事後她說：「有好多條蛇呀！我唔知點解望望下呢度一條，嗰度又一條，好恐怖！」Michael還帶了彭慧中及陳星妤吃船麵，由配菜至麵底均可自由配搭船麵，每碗只需16泰銖（約$3.6港元），由於細細碗容易食，眾人一吃就是50碗，之後Michael再encore嗌多20碗，認真誇張！

吃素的高Ling繼續其泰國身心靈之旅，除吃素食壽司外，又帶觀眾體驗頌缽。頌缽其實是聲音療法，透過同頻共振，為忙碌兼壓力大的都巿人放鬆身心，難怪高Ling試完頌缽即時叉足電。

今晚（22日）播出一集，Michael跟彭慧中及星妤到了在曼谷爆紅、被冠以「迷你版馬爾代夫」的水上漂浮cafe食tea！該cafe以獨立小屋別墅設計，私隱度高，配合湛藍湖水，十足十到了馬爾代夫一樣，難怪兩位女神打卡打到手軟，Michael看不過眼問道：「你哋手機冇電未？」

（即時娛樂）