陳卓賢周慧敏愛心爆棚 捐款撐動物基金 獲頒感謝狀 (16:56)

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）向來喜歡小動物，近日有幾隻自來鳥飛到其家中露台，她表示曾有3隻鸚鵡來訪，這天其中最小的鸚鵡又再飛來，Vivian和老公倪震替牠取名「小白」，她寫道：「最初我們看到牠在對面大廈外的棚架上站着，然後目睹牠向我們這邊飛來，站在欄杆上洋洋自得，我們一直觀看牠歡喜得很。」之後又再吸引另一隻鸚鵡飛來，令Vivian相當高興，她為牠取名「小冠」，過了兩天，另一隻「小葵」也飛來了，相當熱鬧。

有指這幾隻鸚鵡學名叫「小葵花鳳頭鸚鵡」，屬一級保護，被國際自然保護聯盟，評為「極度瀕危」物種，全球僅約2000隻，香港約有200隻。

另外，向來善心爆棚的Vivian，獲非牟利獸醫服務協會（NPV）頒感謝狀：「感謝NPV榮譽贊助人周慧敏小姐，支持環保之餘都不忘支持社區動物，將售賣二手衣的收益捐贈至NPV流浪動物醫療基金，非常感恩NPV成為活動其中一個受惠機構。」

此外，幾天前NPV亦頒發感謝狀予MIRROR成員陳卓賢（Ian）：「感謝陳卓賢先生及陳卓賢國際歌迷會的支持，在過去一年，世界各地的Hellosss將對Ian的生日祝福，於香港地區及各海外身體力行以慈善形式進行不同的義工活動。活動扣除成本後，總共捐贈了善款$188,195給NPV流浪動物醫療基金。」

（即時娛樂）