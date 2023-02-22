周柏豪撐無綫搞《大灣區音樂頒獎典禮》 回應簡體字發文惹熱議一事 (18:20)

周柏豪今天（22日）到新城電台宣傳新歌，談及無綫有意今年先籌辦《大灣區音樂頒獎典禮》，讓香港、內地及東南亞歌手參與，而《勁歌金曲頒獎典禮》則改成兩年一屆，柏豪認為可以一試：「可以見到更多不同面貌，讓香港及大灣區歌手一齊參與就更熱鬧，好似新年一樣。我不擔心獎項因此被分薄，反而會令自己更努力去做好，最終受惠者是聽眾。」

早前柏豪在社交平台用簡體字發文，惹來部分網民狠批，他解釋因為該網上平台粉絲，多數主要來自新加坡和馬來西亞，為遷就他們常用文字才選擇簡體，故寫文時未有考慮太多。

有報道指余文樂自家時裝品牌，於內地大商場開設的旗艦店最近結業，本身也有經營自家品牌的柏豪表示，自己生意主攻網店，也試過在商場開期間限定店。他覺得有時商場想改換新面貌，與品牌不續租約，是很平常的事，認為對余文樂影響不大。

柏豪認同生意的確難做：「惟有見招拆招，找不同方法經營，如果做生意沒有錢掙，都不會繼續做；除了覺得好玩，有人欣賞自己的作品，亦得到很大滿足感。」連詩雅將於4月舉行婚禮，柏豪願意幫手，但尚未收到好友指令，搞笑指自己女兒貪靚，擔心如果做花女或出席婚禮，恐防比新娘子更搶鏡。

提到財政司司長陳茂波，今天公布最新一份財政預算案內容；身為一家之主，柏豪受惠子女免稅額增加，和一些稅項寬減，有意將省回來的錢給父母飲茶。他又嘆近期銀行加息，令供樓壓力增加，身邊有朋友經濟出現問題向他借錢求助，柏豪也伸出援手，所以希望疫情過後，人人有工開。

（即時娛樂）