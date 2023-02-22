Marco@P1X3L個人首支單曲面世 拍MV搵命搏 勾起追女仔失敗經歷  (18:34)

組合P1X3L成員22歲Marco（葉振弘）推出首支個人單曲《海島與少年》，成為繼Phoebus（吳啟洋）後，第2位成員推出個人單曲。

《海》令人聯想到Marco瞓身參與的綜藝節目《大海男兒》，他亦回想起過往拍攝片段，更將這份情感投放到聲線去演繹，相信Puzzle（粉絲暱稱）聽到後會回憶起見證Marco與P1X3L一起成長的片段。

Marco表示這首歌是監製為他度身訂做，他說：「這首歌是徐浩為我度身訂做，一開始我想他寫首慘情歌給我，聽Demo時覺得有種失落、失戀鬱悶感覺，跟我現實生活經歷的事很相似，試過追女仔失敗，生活上又經歷不如意事。去到副歌，感覺就像出走去旅行，沿途美景為大家帶回好心情，所以最後我跟徐浩說，這首歌還是開心一點吧，帶一個Good Vibe給大家。」

除了歌曲氛圍令Marco感動，鍾雪的詞亦令他感性起來，想起拍攝節目《大海男兒》的點滴，他說：「鍾雪所寫的詞，有一句寫到『隨大海呼喊／在群島深處釋放所有記憶』，令我想起《大海男兒》的情節，想起拍攝時遇到種種挑戰、難關，面對過失敗、挫折，例如我潛水失敗了，隊員Phoebus卻成功考獲執照，我失敗當刻的確很傷感，但之後就重新振作，繼續去追自己的夢想。」

是次MV營造出青春男孩在成長蛻變的感覺，以Marco為主角到處遊走的影片，上山下海遊走於樹林、懸崖、火車路旁等，當中最令Marco印象深刻的是攀上超高懸崖上拍攝，在過程中首先要踩著在海中突出的岩石過去懸崖那邊，當時Marco要脫去MV的服裝攀山涉水，在場工作人員都不停叮囑他要小心。

對於此舉實屬「搵命搏」，Marco表示：「事前我都有不停鍛練身體，拍MV時有足夠的體力應付。我覺得很值得，因為這個遼闊的畫面，能夠表達出我內心世界，感謝團隊跟我一起拼搏。」

（即時娛樂）