呂方分享跟梅艷芳陳百強軼事 提2歲囡囡甜入心：有女萬事足 (19:01)

呂方將於今年3月4日及5日，假紅館舉行演唱會，賀入行40周年，呂方接受好友歐信希主持的電台節目《傾心相聚》訪問，2人交情匪淺，相識達40年，當年15歲的歐信希與年長幾歲的呂方，在1983年參加第二屆新秀歌唱比賽，歐信希入了15名，呂方獲得冠軍。

他們更是已故歌唱老師戴思聰門下，歐信希12歲時，曾跟戴老師學唱歌，呂方於1983年在黎小田介紹下，戴思聰成為他的歌唱老師，歐信希笑言是呂方師兄，當年一起參加比賽，歐信希表示呂方甫開聲便無懈可擊，呂方表示自己當年很離群，相當古板：「我經常坐埋一邊，又唔合群，好Cool，你哋個個都好新潮，我好薯嘜，頭髮長，唱歌仲著中山裝。」

呂方在訪問中向歐信希講了一件初入行很少提及的難忘事，他說：「我記得1984年突然間話要去登台，有梅姐（梅艷芳）、蔣慶龍，未知係咪大家工作證未能及時辦好，入境時全部人被扣留咗喺一間房8小時，因為有梅姐在場，時間就好快過，8小時不停跳舞唱歌，梅姐仲完全唔驚，話大不了就返去，喺8個鐘之後，終於有人救咗我哋出去，順利入境。」

此行登台的最後一站是英國，呂方還有分享一則興奮逸事：​ 「喺倫敦酒店見到文質彬彬、官仔骨骨嘅靚仔，當時佢著住長褸，擔支煙蹺起腳，只睇到佢嘅側面，原來係陳百強，​我第一次見陳百強，​好靚仔又好有型，我即刻起身想衝埋去簽名，但公同事撳住我，叫我唔好失禮，話我係新秀，唔好咁衝動。」

入行40年，呂方亦拍過幾部劇集，歐信希問呂方如有機會再拍劇，想演什麼角色，呂方竟說想做衰人，但歐信希問呂方想演喜劇或悲劇時，他說不要演悲劇，他解釋：「一把年紀拍喜劇好啲，年紀大就好想開心，我連睇戲都唔想睇悲劇，𠵱家對住個女，日日都做緊喜劇。」

歐信希與呂方多年來仍愛唱歌，對於樂壇獎項，呂方說：「再攞唔攞獎，對我嚟講仲有咩作用呢？畀個終身成就獎或金針獎也不用了。我有一啲歌曲大家鍾意，開演唱會仲有人聽，就已經好幸運，最開心係我有一個女，一世人都諗唔到會發生嘅事，𠵱家先發覺我好鍾意家庭﹑好鍾意小朋友。」

訪問中，呂方提到2歲半囡囡就甜入心，更講了從親手入產房剪臍帶，到捱更抵夜餵奶經歷，不過呂方樂於付出，現時囡囡2歲半，是否已比較輕鬆些？他說：「囡囡朝早一起身，就來拍醒我，由佢出世開始，我就長時間都唔夠瞓，以前冇眼袋﹑𠵱家有眼袋，但有女萬事足﹑有妻亦萬事足。」

（即時娛樂）