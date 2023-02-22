XODIAC獲看好成新世代男團 22歲LEX靠3個原因做隊長 (19:16)

集韓國、香港、內地及印尼成員的男團XODIAC，下月推出出道前傳歌《Calling》，強勢登場。未正式出道的XODIAC，被韓媒看好成為下一隊BTS（防彈少年團），據韓媒門早前報道，隨着BTS成員先後入伍，團隊將迎來3年空白期，報道中亦分析各大事務所看準時機，紛紛推出新世代男團，當中XODIAC亦榜上有名，被點名力爭新世代男團寶座。

而韓國熱度十足的社交平台轉載相關消息，而另一韓國著名投票網站，亦進行2023年最有前途的pre-debut group投票，當中XODIAC被網民一致看好，以逾2萬票進佔第5位，實力備受肯定。

目前XODIAC正積極備戰，為《Calling》埋頭苦練，身為隊長的LEX日前亦抽空接受時尚雜誌專訪問，下月踏入23歲的LEX，對於出道在即大感興奮，坦言能夠出道是非常幸福的事，他在訪問中說：「在公司受訓1年，起初會覺得十分害怕，但只要堅持下來，很快就適應了。」

LEX本身屬於家中的「忙內」，被選為隊長時也受寵若驚，亦自言壓力很大，不過要肩負隊長的責任，LEX只好臨危受命。LEX說：「人生不是速度，而是方向，不要為了達到目標而心急，這只會做成反效果，應該要一步一步朝着方向。」

能夠成為團中隊長的LEX，以「勇敢、魅力、自信」來表達自己，更承諾要帶領隊友奮戰，希望將歌曲帶給全世界認識，最希望XODIAC能成為如BTS（防彈少年團）一樣的全能偶像，成為世界級的藝人。

（即時娛樂）