影圈搶手貨 謝君豪同愛影視與舞台劇：有不同玩法滿足感 (21:54)

謝君豪下月60歲生日正式「登六」，他近年成為影壇搶手貨，半年內有5部演出電影上映，包括《明日戰記》、《過時‧過節》、《毒舌大狀》、《風再起時》，及明天開畫的《殘影空間》，他說好開心，感恩觀眾支持。他在《殘影空間》挑戰飾演一位精神科醫生，角色與《毒》片的「金大狀」截然不同，靠眼神做戲。他最難忘與鄧麗欣（Stephy）一場辯論戲，他說：「表面看似與Stephy辯論，其實眼睛一直觀測對方的內心，有兩個層次，純碎玩內心戲，非常過癮。」他讚Stephy是好有經驗的演員，好投入，合作好快擦出火花。

謝君豪同時涉足舞台劇、電影和電視劇，他自認貪心，3樣都喜愛，有不同玩法，給他不同滿足感。他說：「舞台劇與觀眾的互動很直接，每晚觀眾不同，重複之中找到新意。電影則分開一段一段，但每段很細微，還有好玩之處是，有時一個可一不可再的表情，如果你跟攝影師很有默契，捕捉到是很珍貴。電視劇則介乎舞台劇和電影之間，拍攝時間比較長，幾個月去浸淫一個角色。」

謝君豪自言私下是一名「宅男」，因開工已很熱鬧，平時愛呆在家，清晨起身嘆咖啡望窗外景色思考事情，其他時間看書、影相、做運動等。妻女很喜歡看他的演出，通常評價是ok。他與太太結婚28年，他認為最看要是溝通，互相知道想法，而他都是幾易話為的人。他與女兒亦關係好，他自覺是搞笑爸爸，經常整蠱女兒，亦會放手讓女兒去嘗試。他透露女兒對藝術深感興趣，在大學讀畫畫等相關科目。

即將「登六」，謝君豪沒有什麼大計或目標，一切隨緣，最開心終於享受2元乘車優惠，或者鑽研菲林攝影愛好。他於1997年第34屆金馬獎憑《南海十三郎》奪金馬影帝，問他會否視金像獎影帝為目標？他自言獎項從來不是一個目標，只是額外獎賞，得獎與否視乎天時地利人和，有當然好，無也沒有辦法，因為高手如雲，他唯一做到是盡力演好每個角色。

（即時娛樂）