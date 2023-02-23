斷網｜郭富城搏命演出 慘被強行拖下樓梯 飛躍高空棚架遍體鱗傷 (13:10)

由郭富城﹑林家棟和任達華等合演的電影《斷網》，將於3月9日上映，今天（23日）電影公司發布3大影帝特輯，戲中3位影帝同場鬥戲，郭富城搏命演出動作戲，險象環生！

《斷網》除了是網絡犯罪電影、富有CG特效之餘，更是雲集飛車、爆破於一身的動作戲。城城在戲中飾演卓家俊，是一位網絡保安經理，負責設計防火牆，不過城城今次就跟飾演網絡保安公司行政總裁陳明志的林家棟，形成對立面，2人要挑戰在極狹窄的細劏房中高難度打鬥戲，此為其中一幕較難處理的戲分。

城城和家棟表示早在《寒戰》中曾合作過，又會在休息時探討劇情、人物角色上設計，務求為觀眾帶出更多驚喜。

戲中城城賣力演出，需要拍攝多類型動作場面，又要在中環鬧市拍攝追逐戲，更慘被強行拖下樓梯，雖然存在高風險受傷的可能，城城仍堅持親身上陣，非常敬業。當中兩場令觀眾看得心驚膽顫的動作戲，於中環大館取景，更是大館在疫情之下，首次開放給予電影拍攝，當時城城從一樓跳到地面，中間撞上了一個攤檔，再跌下地面，再往外逃跑，對他來說並沒有一場是輕鬆便完成的簡單戲分。

電影團隊特意在大館中央，擺設紅色竹支砌出來的棚架，城城為躲避歹徒追捕，不惜攀上高處與對方搏命，在竹棚之間穿插之餘，更從頂處高速滑到地面，過程險象環生，片段亦可見城城每拍完一take都大汗淋漓。

城城說：「拍攝時被人扯住一隻腳往下拖跌下地面而受傷，的確拍到遍體鱗傷，不過現場工作人員都非常關心我即時問我『有冇事啊？』，不過我覺得拍出來的效果相當之好，所以由心感到值得，希望大家會喜歡。」

（即時娛樂）