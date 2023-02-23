新四十二章｜糖妹神還原陳慧嫻《跳舞街》 孫慧雪扮店員 迫鄭子誠唸急口令 (13:39)

無綫劇《新四十二章》下周大結局，劇情越趨緊湊，隨著小琳（葉凱茵飾）及肥叔（莫偉文飾）先後遇險，昨晚（22日）章經（陳豪飾）助教Edith（李君妍飾）亦慘死。

與螢嬌（龔嘉欣飾）日趨友好的Edith，在阿嬌及兩位哥哥朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）幫忙下，向劈腿負心男友Victor（黃耀煌飾）「剝光豬」大報仇。之後Edith前往章經家中執拾時，意外得悉Frances（譚凱琪飾）接觸章經圖謀不軌，及後雖強裝鎮定，欲盡快離開但不幸露出馬腳，最終遭槍殺並由白衣人抬走，隨後施朗（戴耀明飾）殺出KO白衣人，再將Edith遺體帶走；另一邊廂，阿嬌與Frances見面，並感應到對方另一維度身分是吳三桂，Frances奸險真面目逐漸外露。

對於「一集死一個」，網民對剩下的「炒股12成員」安危感到擔心。談到成為「死亡名單」其中一員，君妍笑指之後還有機會出場，並謂是次是她入行多年以來，首次因為拍劇收到很多利市：「因為我死咗之後，都仲要出場好多次，大家睇落去就會明，同屍體有關，個造型都有啲特別。」

談到演屍體難忘之處，君妍續說：「主要難度係閉氣要閉好耐、又唔可以郁動，我有練習過嘅，我發現只要控制到慢慢吸同慢慢呼，人哋就唔會發現你郁㗎喇。」

除了緊湊位，劇集亦貫徹輕鬆搞笑，被指倒模陳慧嫻的糖妹，獻唱慧嫻經典金曲《跳舞街》，由於糖妹聲線及樣子，均神還原陳慧嫻，令網民大感驚艷。

另外「瘋狂版」孫慧雪閃現彩蛋，亦為網民帶來驚喜，事緣一算（鄭子誠飾）為了追查殺死小琳真兇，四出搜尋附近店舖的閉路電視影片，遇上便利店店員（以下以雪雪簡稱），雪雪是一算鐵粉，除要求一算Selfie，又逼令一算狂唸急口令，搞到一算聲沙，最終一算駭然發現雪雪原來精神失常兼假扮店員，令網民「笑到碌地」。

談到相關場口，雪雪拍得十分開心：「我哋有試唔同力度，有誇張版又有冇咁誇張版畀導演選擇，我哋拍完都覺得好滿足，多謝大家鍾意。」

（即時娛樂）