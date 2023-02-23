木偶的季節｜金正賢失憶釀兩女爭仔 多順踢爆林秀香做第三者 (16:14)

由金正賢、林秀香主演的韓劇《木偶的季節》，正於「黃Viu煲劇平台」播映，最近發展到兩女爭仔局面！劇情講述振宇（金正賢飾）準備向季節（林秀香飾）告白時，殺出「程咬金」貞元（多順飾），並一口咬定季節想做第三者。

事緣貞元向男友振宇認錯，對閨密季節的出現大感震驚，惟貞元不知道身旁的「振宇」已是被木偶附身、不是她當初的振宇，即使季節解釋對方患上失憶症，貞元依然不信，還表示二人早已拍拖，指責季節以密友身分背她勾引振宇。

事實上，一切都是貞元的狡辯，當季節回想起早年與男友「鄭伊登」面臨分手時，貞元就在中間煽風點火、還乘虛勾引男友，當然貞元全盤否認。「木偶」假裝恢復記憶竭盡全力欺騙她，但對振宇念念不忘的貞元不服氣，要和對方約會做測試來證明。

從女團SISTAR出身的多順，在喜愛電影的父親薰陶下，從小就涉獵古典電影，中學時期每逢放假，會一日看兩套電影，並夢想成爲一名演員。直至2010年，多順以跳舞女團SISTAR身分出道，2年後即有機會參與幕前演戲，憑連續劇《Family》獲新人獎提名，相比起其他成員，多順是歌而優則演最成功的一位。

SISTAR於2017年解散後，多順專注演員發展，同年演出韓劇《姐姐還活著》，要一人分飾兩角，擺脫陽光美女形象，憑出色的反派演技，讓觀眾看得咬牙切齒。

多順受訪時曾透露最想合作的演員前輩，是青龍獎影后廉晶雅，直言對方是她尊敬和最愛的演員。前年加盟新公司後，多順正式成為了金泰熙、徐仁國、吳漣序等的師妹，公司旗下演員位位都是好戲之人，有份躋身其中，證明多順多年來的努力，已成功闖出自己的一片天。

（即時娛樂）