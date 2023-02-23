梁詠琪籌備巡迴演唱會 聞梁文禮「示愛」：都唔重要 (18:01)

問Gigi可接受梁文禮道歉？她說：「其實都唔重要，我覺得唔需要再停留喺呢件事上面，就讓件事過去，大家繼續向前行。」（林祖傑攝）

梁詠琪（Gigi）完成紅館演唱會後只休息數天，今天（23日）已再投入工作，到銅鑼灣出席新店開幕禮，Gigi表示於該店的烹飪課程畢業，但因準備開騷已差不多整年沒有整蛋糕，決定趁女兒Sofia月底生日再製作女兒指定款式生日蛋糕，反而下個月自己生日，未想過如何慶祝。

被網民封為「雙面人」的商台DJ梁文禮，於Gigi紅館騷後開咪解釋事件，並發長文向Gigi道歉。問Gigi可接受對方道歉？她說：「其實都唔重要，我覺得唔需要再停留喺呢件事上面，就讓件事過去，大家繼續向前行，有更加多重要的事要繼續去做，總之不斷力求進步，做好自己就夠。」

對於梁文禮在文中稱要向她「示愛」，她尷尬說：「都唔重要。」另外對於周啟生發文力撐梁文禮無錯，Gigi稱已不便再評論下去，希望大家都能向前行。

此外，Gigi表示疫情開始緩和，覺得紅館騷發生得剛剛好，反應也不錯，她透露正籌備東南亞及歐洲巡唱，她說：「騷後已忙於研究之後巡迴演唱會，怎樣可以做好一點，亦要想想怎樣將廣東歌單轉做國語歌單，下半年應該都不能休息，上次巡迴已是2018年，我也很興奮和十分期待，亦計劃暑假帶女兒一齊去，對她而言是好好的人生體驗，目擊到演唱會製作過程原來背後要花很多人力物力，完騷後她也畫了幅畫送給我，寫上讚我Good job和給好多個Like我，我都乘勝追擊看着她要和我一齊進步，好似完成一個身教咁。」

（即時娛樂）