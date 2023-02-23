李玟自揭身體缺陷 多年來靠右腿支撐 合十皺眉接受治療 (18:15)

李玟表示去年10月初在排舞時，因為太拼了，觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住。（微博圖片）

48歲李玟（CoCo）早前傳婚變，她還疑借新歌《TRAGIC》暗示「分」訊，她上周才在微博寫道：「離開是最好安排。」

今天（23日）李玟再更新微博，她貼了一張雙手合十的照片，並撰長文自爆兒時痛苦經歷，她首次透露自己左腿自幼有缺陷，這些年唱跳都是靠右腿支撐，去年工作時不慎受傷壓住神經線，現在接受治療要重新練習行路。

她寫道：「今天，我要面對我生命中最大的挑戰，也是我這一輩子最大的恐懼。我從來不怕任何困難，一切問題總是一個一個來解決。可是這一次我脆弱了，一直想逃避，可是現在真的避無可避了。

這恐懼是從我幼時的一段痛苦的回憶開始。因為我天生左腿有缺陷、從我嬰幼兒時期學走路開始，媽媽發現我不對勁，所以在兩歲時，我就被送進醫院做手術，可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子，穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。當時的感覺是日子過得很慢，渡日如年。

我記得那時候每一個晚上我都哭著入睡，因為很想念媽媽和姐姐們，我只希望她們能在我身邊，因為身邊都是陌生人。記得當時我的病房，還有兩百多個小孩，他們的慘叫和哭聲，都讓我很難忘，也很為他們難過，只希望他們趕快好起來，而我卻隱藏自己的痛，從不跟任何人訴說。

當我終於出院，我完全不會走路，我很害怕疼痛，但是要重新去學走路，這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳，都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。

去年10月初我在排舞時，因為太拼了，觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。

我忍受痛楚很多年了，現在已讓我無法正常生活。老天爺逼我要去面對，這麼多年在舞台上跳舞，其實是靠一邊腿去支撐整個身體，這一切都是靠自己的意志力。我記得小時候醫生說我是不可能跳舞的，所以跳了這麼多年，可以算是一個奇蹟了，我感恩我可以做了這麼多。

我只知道沒有人可以決定我的命運，一切靠自己的努力，誰說你不行，你越要證明給他看你是可以的。現在我想把我最真實的一面告訴大家，我是真的害怕，害怕自己無法像以前般跳舞。可是當我走進這個醫院，我的態度已經變成我什縻都不害怕，我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息。希望你們可以等我回來。我也希望向大家傳達這份正能量。」

（即時娛樂）