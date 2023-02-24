新四十二章︱Big Boss現身？糖妹變獨眼龍大戰龔嘉欣 (23:05)

《新四十二章》下周結局篇，接近尾聲隱藏的奸角露原形，隨著邵一算（鄭子誠飾）的未婚妻小琳 （葉凱茵飾）跟肥叔（莫偉文飾）的死，Edith（李君妍飾）也遭毒手生死未卜，陸續都有人死。Mon姐（江嘉敏飾）的師父「總舵主」穆曉嵐（糖妹飾）被懷疑。對於糖妹的角色趨黑化，監製陳維冠回應糖妹是否Big Boss大反派？他說：「唔可以咁講，每個人想要大寶丹都有自己的理由... ...」監製口密唔穿橋，但劇照中見一幕曉嵐大戰螢嬌（龔嘉欣飾），前者變獨眼龍兼打到飛起，都唔難估到佢好人有限。

據TVB提供《新四十二章》結局篇劇情如下：

第二十一集 (02/27)

章經（陳豪飾）發現藏寶地點，着螢嬌找一算同往確認。螢嬌沒找一算，反而告知曉嵐。螢嬌與施朗（戴耀明飾）來到寶藏入口，被特種部隊圍攻，螢嬌得悉玉菁（譚凱琪飾）是幕後主謀。古力（林景程飾）和若望（易宇航飾）見螢嬌性情大變，找竹姬（史穎喬飾）和Laura幫忙卻愈弄愈糟。劉隆（鍾志光飾）暫住一算出租單位，終說出曉嵐的秘密。Mon姐試探曉嵐，二人互相隱瞞。螢嬌以武力威嚇一算等人退出尋寶計劃，一算不肯就範，與章經研究寶藏線索，發現圓圓（馬海倫飾）的古琴或是關鍵。奕晨（吳子沖飾）為打擊曉嵐，派出特種部隊要殺死劉隆... ...

第二十二集 (02/28)

一算在家中佈下機關陷阱，特種部隊狼狽敗走。劉隆為避風頭，暫時離開香港。玉菁游說曉嵐合作，二人如虎添翼。玉菁始終未對章經忘情，要求與章經度過浪漫一夜，章經似有心動。Mon姐收到王都寄來的速遞，原來正是圓圓的古琴。章經成功說服螢嬌加入團隊，眾人及後在古琴內找出開啟寶藏石門的玄機... ...章經等一行人走到金碧輝煌的寶藏大廳，寶物遍佈四處，卻不見大寶丹的蹤影，此時眾人發現神秘機關... ...

第二十三集 (03/01)

章經等一行人隨着秘道走進各密室，險象環生，最後只剩章經和螢嬌繼續前行。Mon姐、一算等跌回大廳，卻發現玉菁也帶同特種部隊來至。章經與螢嬌成功破解木人樁機關後，來到大寶丹前；此時玉菁趕到，更為得到寶丹強闖機關，螢嬌為救Edith搶奪寶丹，惟將寶丹交給曉嵐後始知被騙，螢嬌悲慟中陷入昏迷。一算與Mon姐為從曉嵐手中奪回寶丹，引君入甕，終得知小琳與肥叔死亡的真相。曉嵐手中寶丹得而復失，遂以建寧（周家洛飾）的性命要脅Mon姐... ...

第二十四集(大結局) (03/02)

Mon姐奮不顧身拯救建寧，建寧深受感動，二人感情升溫。她指導章經如何喚醒螢嬌，章經憑過去經驗鼓勵螢嬌，她終於甦醒。曉嵐準備離港，施朗臨行前將身處的地點告訴子瑜。章經、螢嬌、Mon姐等聯合奕晨的力量圍攻曉嵐，奈何曉嵐功力太高強，雙方鬥得難分難解，混亂中，其中一顆大寶丹墜海，另一顆則被章經及時搶回。章經打算前赴美國，用手中的寶丹，去救玉菁的妹妹，這時有不速之客突然不請自來，誓要搶走寶丹... ...

（即時娛樂）