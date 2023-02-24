新四十二章｜鄭家生揭「飛天」秘技 50歲戴耀明親身拍打戲有原因 (12:54)

無綫劇《新四十二章》昨晚（23日）劇情講述Nasa（糖妹飾）為了奪得大寶丹，不但派手下施朗（戴耀明飾）前往柯太（馬海倫飾）家中偷古琴，又找來螢嬌（龔嘉欣飾）告知Edith （李君妍飾）死訊，並說服阿嬌協助尋找大寶丹令Edith起死回生。

昨晚施朗潛行柯太家時，遇上長期守護柯太身邊的都叔（鄭家生飾）出手阻撓，最終都叔請施丹食盡「無情掌」後，將其送出家門，並施展招牌「飛天絕技」，由於彈得又高又遠，再度折服網民。

有心水清網民指出都叔另一維度身分，是默默守護在陳圓圓身邊數十年的刀王，武功與總舵主不相伯仲，為人浪漫，難怪角色一直備受熱議。問到家生如何練得「飛天」神功，13、14歲已在戲班練功的他謙稱謂：「其實想彈跳力強，最緊要要強壯，拉多啲筋，做多啲運動，自自然然好啲㗎喇。」

與家生對打的戴耀明，受訪時透露該場僅1分鐘的對打戲，由晚上8點拍至凌晨5、6點，難度在於因為要符合劇情，免吵醒熟睡的柯太，故要全程靜雞雞武鬥，相當搞笑：「主要時間都花喺夾Timing度，例如花樽跌落地係快係慢，其實控制唔到，攝影師都辛苦咗成晚。」

他搞笑指打戲幾乎全部親身上陣，是為了贏得更多大頭鏡頭，之後再補充說：「入行30年打得最甘今次，因為要話畀人知，電視演員唔係次次用替身。我都50歲，一係唔好打，一打就盡力而為，所以盡量親身上陣。同埋好多人覺得電影打得勁過電視，我係有少少唔忿氣，都希望大家覺得我哋電視藝人係似樣嘅。」明仔又謂由於拍攝時受傷不計其數，日積月累下令自己驚現「骨癌」疑雲，自己嚇自己：「其實就係呢套嘢打下撞下，搞到啲骨突咗出嚟，當時嚇到鼻哥窿都冇肉，後尾知道係骨膜受傷發炎。」

阿嬌得悉好友Edith死訊後，哭得像個孩子之餘，又因不能被其他人看到哭得更為淒涼；對於嘉欣壓抑式喊功，網民都均為受落，大讚她演技到位。

（即時娛樂）