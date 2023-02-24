中年好聲音｜阿倫《小風波》變拯救婚姻神曲 嗌吳大強做「師弟」 (13:16)

無綫《中年好聲音》周日（26日）晚播出一集，將展開第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，「樂壇校長」譚詠麟擔任嘉賓評審，15強選手則輪流獻唱校長經典金曲爭入12強。另本回合設有「校長室」（即危險區），最低分3位選手，要進入「校長室」等待校長指導，隨時有機會被淘汰。

今集出場名單是《小風波》周吉佩、《無邊的思憶》羅啟豪、《水中花》龍婷、《愛多一次痛多一次》魏嘉信、《愛情陷阱》支嚳儀、《酒紅色的心》曹敏寶、《情憑誰來定錯對》吳大強及《忘不了你》鮑聖光。15強選手愈唱愈強，今集出場的8位選手當中，將會誕生三位80+選手及一位90+選手。

談到金曲大家耳熟能詳，譚校長笑言：「好多人講話我嘅歌好易唱，因為卡啦OK成日都唱，但真係唱過就知道，係好睇唔好食，因為我嘅Range由低至高都幾闊。」

縱橫樂壇逾半世紀的譚校長，原來不少經典金曲背後均有着鮮為人知的故事，是集校長將會逐首歌跟大家娓娓道來。例如改編自Air Supply《All Out Of Love》的《小風波》，校長便說：「有一年演唱會，有一個朋友囈我唱呢隻歌，因為佢同太太有啲問題，可能要離婚，之後（我唱完）佢哋唔單止冇離婚，仲生多兩件。」

獻唱《情憑誰來定錯對》的吳大強，則原來和譚校長有淵源！大強在台上自爆曾和校長踢過波：「喺旺角球場踢過，我以前係踢元朗預備組同埋流浪青年。」校長聞言大感驚喜說：「咦？原來同過隊喎，咁你係我啲師弟嚟架喎！」大強聞言笑謂：「都係差一、兩年啫。」

（即時娛樂）