盧瀚霆消化梁文禮言論 AK稱意見好壞 有助MIRROR進步 (17:16)

對於梁文禮亦曾踩MIRROR周邊商品樣衰？Lokman說：「我覺得靚同醜見仁見智。」（鍾偉茵攝）

AK表示MIRROR出道幾年，受到不同抨擊，好或不好的意見，都幫他們成長和進步。（鍾偉茵攝）

商台DJ梁文禮被揭是「雙面人」，在社交網的私人帳號指梁詠琪的演唱會表現差，但在另一個公開帳戶則大讚她好靚；及後有報道又指出，梁文禮轉載有關「姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮作品」的報道並指︰「集體強姦張國榮作品。」

MIRROR今天（24日）出席活動，教主盧瀚霆（Anson Lo）為此事回應：「其實我冇佢（梁文禮）私人Account，所以我睇唔到，每次出歌都有好同差嘅Comment，如果Comment係差嘅，自己都要消化，大家最關心係唱功方面，永無止境嘅進步。（不開心？）冇話唔開心，唔止只係呢個Comment，其實未出《偷情》之前，好同唔好（意見）都有，每次出歌都係咁樣，所以都好習慣。」

副隊長江𤒹生（AK）亦說：「MIRROR入行4年，我哋出歌前會去商台派歌，已認識阿禮，佢私下有畀好多唔同Comment我哋，有好有唔好，佢私人Account我哋唔方便評論咁多，始終係佢Private Account，大家都想我哋再做好啲。」

對於梁文禮亦曾踩MIRROR周邊商品樣衰？隊長楊樂文（Lokman）說：「我覺得靚同醜見仁見智，集百家之大成，希望做到最好Version畀大家睇，遲啲我哋畀多啲工夫﹑畀多啲意見，可能大家又鍾意多啲。」

AK接着說：「MIRROR出道幾年都接受好多唔同抨擊，好同唔好意見，都幫我哋成長同進步，反而乜嘢都唔講，件事更加唔好，大家就冇改善空間。（阿禮表面讚暗地踩？）阿禮私下真係會同我哋講，話我哋廣東話咬字唔好，都當面講過，佢係DJ係專業，會接納意見，善意批評會接受同改善。」

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（即時娛樂）