演藝人協會復辦春茗 余慕蓮獲表揚傑出貢獻 喜極而泣 92歲黎宣精神抖擻 (17:35)

經歷疫情肆虐後，香港演藝人協會相隔3年，日前再次舉辦春茗茶聚，吸引逾百會員出席，包括羅蘭、余慕蓮、馮素波、黃夏蕙、丁羽、邵音音、張雷等，場面墟冚。協會更即場宣布由今屆春茗開始，增設頒發傑出演藝大獎環節，表揚過去多年來，為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，余慕蓮、江圖及黎宣榮膺首屆得獎者，余慕蓮上台領獎時喜極而泣，邊嗚咽邊感激會長古天樂對他們的照顧，場面感人。

演藝人協會於春茗茶聚增設頒發傑出演藝大獎環節，為隆重其事，會長古天樂親臨現場頒獎給前輩藝人，得獎者之一、現年92歲的黎宣則獲副會長余安安將獎項送到府上，久未露面的黎宣在鏡頭前眼仔睩睩，十分精靈，更表示對得獎感到開心。

在茶聚席間的兩位得獎前輩余慕蓮和江圖，親手接過古天樂頒發的獎座，余慕蓮領獎時表現激動感觸落淚，她嗚咽表示：「多謝多謝，今日好開心見到咁多老友記，已經幾年冇見，多謝主席（古天樂）照顧我哋成班，繼續搞多啲活動。」

余慕蓮坦言從影數十年來，從未得過任何獎項，讓她驚喜萬分：「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎，以前走勻五台山，啲人叫我五台蓮，但係都未有一個獎，我安慰自己話屋企細冇地方放，今日好驚喜演藝路上得到獎，我會將呢個獎座放喺廳。」

余慕蓮於2020年患上肺纖維化，一度要在深切治療部留醫，出院後積極休養，雖然走路時要用步行架輔助，但在整個茶聚精神不俗且對答如流，余慕蓮指：「好多人入ICU都未必出得番嚟，所以我好感恩，醫生話冇得醫，只可以每年打兩次標靶藥，唔好畀佢翻發，一翻發就拜拜，但我唔驚，每個人都要死，最緊要瞓瞓下去，唔好辛苦，唔好入醫院，之前喺醫院瞓嗰半年，真係好辛苦；𠵱家我一早就叫姐姐陪我去行公園，醫生叫我行多啲，如果唔係會肌肉收縮，行完公園就去麥花臣踩下單車機。」

另一位得獎前輩江圖對得獎亦深感高興，他表示：「好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，我之前喺《叔叔》戲分雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」

古天樂自2018年上任香港演藝人協會會長後，一直致力維護演藝人權益，疫情期間又發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，向基層電影工作者發放援助金；經歷3年抗疫，古天樂今年拍板復辦春茗茶聚，席上除了向會員派發由他與曾志偉預先安排的利市及福袋外，余安安、成龍、劉嘉玲與前副會長張敬軒，亦捐出獎金獎品作抽獎之用，令席上會員滿載而歸。

（即時娛樂）