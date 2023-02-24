炎明熹重新演繹張國榮《今生今世》自爆曾感覺與哥哥的臉接軌 (18:20)

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃，向一代巨星「哥哥」張國榮致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。《今生今世》由炎明熹（Gigi）重新演繹。

在錄音室的時候，Gigi唱到一半，Eric Kwok（郭偉亮）提議她應用另一種方式演繹，令她愈唱愈放開，與歌曲整體感覺更融合。Eric表示今次很開心可以為Gigi監製這首歌，雖然之前曾經在比賽時候給她不少意見，但今次有機會在錄音時候，實際指導和幫助她，效果十分滿意。Gigi坦言錄音時，鼻子不禁一酸，感慨情懷湧上心頭。

Gigi分享對哥哥的印象：「張國榮先生給我的感覺非常有魅力，而且溫柔體貼，無論是看他的電影、電視劇甚至聽他歌曲，以致在舞台上表演，都吸引到我的眼球一直注目。我第一次聽到哥哥歌曲《有心人》，當時我不知道這首歌的歌名，深深被它吸引着，因此便上網找尋這首歌資料。」Gigi又稱：「有一日，不知道是否因為我唱《今生今世》，我望着鏡的時候，感覺到哥哥的臉與我的臉接駁了，充滿着科幻的感覺。」

《今生今世》MV在拍攝期間，要行一段崎嶇路途到達沙灘，導演在沙灘上設置電話亭，Gigi身穿偏向復古和文藝感覺服裝，在電話亭內拍攝。因為裏面開了燈，瞬間變成昆蟲博物館，吸引不少昆蟲與Gigi做對手戲，對她而言是難忘經歷。

（即時娛樂）