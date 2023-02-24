陳柏宇新歌展現真性情 暫緩工作照顧老婆 迎接BB出世 (19:36)

陳柏宇（Jason）早前與九龍搖擺俱樂部大樂隊，舉行一夜限定演唱會，讓大家發現Jason原來非常玩得！為了將Jason的隨性、率性在歌曲中呈現出來，最新派台歌《一人傍晚藝術館》綜合以上特點製作。Jason在演唱會前後，試唱與錄唱愈見熟練，交出了既隨心但同時充滿章法的演繹！Jason將新歌形容為開心、活潑又充滿活力的一首作品，並說：「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌，今年想輕鬆啲，有多啲變化。」

今次MV找來在香港土生土長的少數族裔當主角，以故事方式講述在香港身分特殊的她一直只在美麗都大廈成長，自少喜愛跳舞及表演的她，亦希望留在大廈承傳茶檔的手藝。她就如茶檔的鴛鴦，與西方混合出屬於自己的一遍天空。MV中主角穿梭大廈樓層輕鬆自在地起舞，這氛圍正好與《一人傍晚藝術館》如出一轍。Jason輕鬆在鏡頭前嘆著他最愛的「茶走」，演繹著歌曲，一副悠然自得的模樣。問到對少數族裔的看法？Jason表示：「少數族裔只是數字上的分別，我在加拿大都是少數族裔。」

Jason去年曾舉行不同形式演唱會，新年期間舉行的演唱會更是叫好叫座，但他未打算乘勝追擊，他說：「唔可以做太多、太散，我鍾意物以罕為貴嘅感覺。」今年，Jason將會把集中力投放在歌曲製作上，他說：「未必會參與創作，但編曲選曲上會多啲參與，做出嚟有乜嘢感覺，會有自己睇法。」

另外，當然是陪伴太太符曉薇（Leanne）迎接BB的出世，Jason說：「我未至於完全停工， 但至少頭1個月畀返少少時間我照顧BB同太太，因為頭1、2個月要餵奶，精神上一定最攰，幾開心都係唔夠瞓！」Jason又透露Leanne會餵人奶，將會很辛苦，但Jason搞笑道：「佢自己揀，冇得怨。」

（即時娛樂）