周嘉洛自爆演《開心速遞》金城安5年拍到「滑牙」 (15:15)

27歲周嘉洛2015年藝訓班入行後極速上位，先後憑《愛‧回家之開心速遞》及《痞子殿下》兩次破紀錄成為無綫台慶頒獎禮「最佳男配角」及「我最喜愛電視男角色」的最年輕得獎者。周嘉洛近日接受商台《星光背後》訪問，說自己中學時期跟「廢青安」一樣，後來家姐為他報讀藝訓班，結果改變了其人生。

周嘉洛先後拍過3輯《愛‧回家》，兩年前因拍攝《痞子殿下》而離開處境劇組。他說︰「演戲是我的興趣，拍處境劇曝光率高，收入和工作時間穩定，媽媽也不需為我擔心。我每一天也開心，感恩很幸運，但其實想離開，因為一件事重複做很久就變成捱。演『金城安』最後也到了那個階段，即使我很感恩，演了『金城安』4、5年也累，做到『滑牙』。我明白很多人想入處境劇，我也清楚自己很幸福，所以人是犯賤，穩定久了就想變。」

談到跟林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他說︰「沒一個是真！都是好朋友，玩得埋有緋聞是無可避免，若我只跟男同事玩得埋，就會傳我是同性戀者。7年來，我沒跟圈中人交往過，但曾經有感覺。不過，我的心態很明確，事業行先，不想發生些事影響自己。太多先例，感情處理得不好就會有影響，所以我在感情上還是想先保持距離。」

他透露至今拍過3次拖，入行後也曾跟圈外人拍拖。周嘉洛說︰「拍攝《八時入席》之後開始，至拍攝《開心速遞》時就完了，至今也單身了一段時間。」談到分手原因，他說︰「始終圈外圈內世界不太一樣，話題也不一樣。隨着自己年紀成長，跟對方價值觀磨合有出入，變成行不下去。我3、4年前很年輕，感情上處理得不成熟，但大家是和平分開。」

周嘉洛表示擇偶「講感覺」︰「從19歲初戀開始，每次的對象也不是幻想中的理想對象，真的沒特定標準，有感覺就會有感覺。跟圈內人拍拖有好處，容易些明白運作，因為以前的圈外女友會不理解，傳緋聞也會影響我們關係，令人感覺疲累。」作為家中3姊弟中的唯一男丁，周嘉洛承認曾被母親催婚︰「媽媽想湊孫，她常叫我快些正經找尋另一半，生個孫給她。我不心急，到我經濟能力確保到照顧媽媽，確保到一定有好的成長環境才會想。生小朋友要負責任，我希望有生之年能完成她做嫲嫲的夢想。」

（即時娛樂）