廉政狙擊｜58歲羅霖性感華麗vs.41歲胡定欣強勢中空 (17:43)

無綫劇集《廉政狙擊》昨晚（24日）一集，ICAC臥底兼各大集團重要人物聚首雍華盛薈派對，一眾女角華麗登場。身穿低胸喱士裙的羅霖雖已年屆58歲，但皮膚狀態極好，身材亦保養得宜，魅力不輸同場其他年輕女藝人。41歲女主角胡定欣則以喱士中空透視裝赴會，壓場感十足，有大家姐風範。定欣笑言︰「如果當刻有人比我更有決定能力，咁做決定嗰個就唔係我。」

她飾演的屠敏暗藏悲慘過去，在意外中失去一條腿。屠敏在前晚（23日）一集遭洛子峰（黃宗澤飾）意外撞破躲在房間穿戴義肢，即時怒極掌摑子峰。製作組公開相關花絮片段，穿綠色腳套拍攝義肢戲分的定欣，除了要花大量時間與工作人員研究拍攝角度，有些場面更要屈起膝頭拍攝配合CG效果。她透露雖然因角色性格關係，平時無論跑步或走動均不需特別展現行動不便一面，但還是在細節上花了不少工夫，靠觀察殘疾運動員及其義肢替身的生活日常，令角色更真實。

定欣說︰「因為一啲起身坐低嘅動作，著住義肢嘅人始終都會流露少少唔自然。」談到掌摑黃宗澤一幕，她笑言：「每次拍呢啲場口，都希望可以盡量一Take過，唔好出錯，等對手唔使受咁多巴。」

定欣在劇中飾演方力申（小方）的繼母，她說︰「其實我同小方10幾歲時已認識。今次第一次合作做對手戲，仲要係一個咁樣嘅關係，感覺幾特別，有啲唔係好慣。最唔慣係要面對一個叛逆嘅小方，因為20幾年前我認識嘅佢，唔係一個咁嘅小方。今時今日我眼前嘅佢，無論戲外戲內都已經好唔同。」

（即時娛樂）