新四十二章｜「白化」衛志豪遭亂槍射死 網民嘆不捨 (18:35)

無綫劇集《新四十二章》盛傳將每集死一個角色，昨晚（24日）一集便有施單（衛志豪飾）的離世。劇情講述施單因為吃了天山雪蓮致白蝕問題更嚴重，不但全身皮膚變白、全頭白髮，連功力亦大增。因受Frances（譚凱琪飾）誤導找螢嬌（龔嘉欣飾）報仇的他，與阿嬌大打一輪後發現受騙，遂轉移目標找回Frances報仇，其間卻誤傷章經（陳豪飾），並死於Ronald（吳子冲飾）及白衣戰隊亂槍掃射下。

衛志豪雖然演反派，但由於角色性格單純、忠直有義氣及帶點呆萌，加上每場打戲交足功課，觀眾紛紛稱讚，不捨施單死。衛志豪說︰「好多謝大家鍾意，拍呢套劇雖然辛苦，但因為造型咁突出，觀眾先有記憶，所以好多謝監製咁有心思。今次真係打得暢快，雖然辛苦受傷在所難免，但出嚟效果好乜都值。」

另一維度身分是公公的一算（鄭子誠飾）為了開啟潛藏武功扭盡六壬，其間遇上醉心研究武術的「電腦奇才」勝基（譚永浩飾），可惜其辛苦得來的武功秘笈原來是假貨。心有不甘的勝基之後帶一算殺上天台「飛越十八層」企圖逼出潛能，結果一算竟得償所願一飛衝天鶴立電燈柱，有樣學樣的勝基則嚴重跌傷送院。昨晚一集只是鄭子誠一個開始，他在下周結局周將伙拍江嘉敏、鄺潔楹等打到飛起，更會展示空中翻騰絕技。

鄭子誠透露自《超時空男臣》後，已多年沒有吊威也。他說：「江嘉敏、糖妹同龔嘉欣佢哋吊到天花龍鳳，我只係吊上吊落，佢哋又打橫又轉圈又盛，我真係搞唔掂。我冇乜武術根底，如果要打功夫，次次都係激到啲武指生蝦咁跳，好簡單嘅動作我都冇台型出到嚟。拍動作戲亦算係挑戰我體能極限，年紀大咗個極限真係愈嚟愈低。」

（即時娛樂）