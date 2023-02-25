曾比特憶首次入錄音室大受打擊 自信心受挫曾失眠落淚 (19:10)

無綫J2節目《鋪鋪Poker》今晚（25日）一集請來曾比特現身，曾比特透露其爆炸頭髮型的由來。原來，他當年參加真人騷時，本來是向髮型師要求電一款韓國男仔髮型，誰知出來的效果變成如此。曾比特說︰「睇相好型，唔知點解電完出嚟個髮圈咁大，就變咗依家咁。成件事超級fail，但大家又覺得ok，咁咪繼續留囉﹗」他笑言現在甚多女士要求合照，原因是可以令對方的臉看起來細很多。主持之一的陳欣茵（Yanyan）問郭偉亮（Eric）是否收了曾比特做徒弟時，Eric講笑話「冇啲咁嘅徒弟」，接住解釋只是曾比特參賽時的導師，之後介紹對方入唱片公司。

曾比特回憶首次跟Eric入錄音室的情况︰「諗住嗰陣自己唱歌都ok，點知錄完出嚟問自己『what am I doing』，唱完出嚟就好down，被Eric sir係咁執我啲懶音。」Eric指唱現場與錄音是兩種技巧︰「佢自己諗住應該都唱得唔錯，點知錄嘅時候佢好多嘢唔識，教佢嘅時候令佢信心大打折扣，直情返到屋企瞓唔着、喊呀。」劉浩龍回想當年第一次入錄音室都有懷疑人生感覺︰「好勁咁入去，謝咗出番嚟。」

Yanyan在節目中常有意無意望住曾比特，又大讚對方。她說︰「嗰時佢啱啱出道去赤柱，聽過佢嘅live，第一次聽佢唱歌，覺得聽耳機同喇叭係完全埋沒佢嘅才能，因為佢把聲現場聽係勁有穿透力，係好震撼到人心。」Yanyan接受訪問時表示不是有心望過去。至於有圖有真相，她笑說︰「又真係幾含情脈脈，可能唔小心透露咗對佢欣賞嘅心意出嚟。」

（即時娛樂）