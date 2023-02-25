佘詩曼下月拍無綫新劇怕被考起 夢想有天製作自家劇集 (19:30)

佘詩曼（阿佘）今日和好友文頌嫻出席活動時，透露下月中拍無綫新劇《News新聞女王》，飾演主播的她正練習如何自然望鏡頭唸對白。她說︰「因為我們平時拍戲是不准望鏡頭，但現在相反，還要同時唸對白，所以是一大挑戰。我現在每日都在屋企set機練習，看世界各地的新聞從中學習，但還有很大進步空間。」有指她今次回娘家拍劇，吸引很多想合作的藝人向公司自薦，阿佘說︰「是否很多人就不知，但我要很多謝好兄弟陳山聰。他去年聽到我可能回無綫拍劇後，已說我們很久沒合作，找個角色跟我演都好。我當時問他是否真的，他說看看怎樣吧，沒想到真的有驚喜。」

被問到今次留港拍劇是否為照顧母親時，阿佘說︰「有很多原因，今次的劇本非常好，很有追看性，我已很久沒試過主動催監製要看下一集劇本，這個感覺很正。」阿佘表示上次拍無綫劇已是《使徒行者》，當時的拍檔林峯如今已是爸爸。她說︰「我見過他的女兒，很聰明，一見到面就識叫我靚女姐姐，說話像爸爸一樣叻。（激發你想快點組織家庭？）有好有不好，等待中，我享受現在的生活。」談到目前的感情狀况，阿佘說︰「我現在很開心，每日都有工作、屋企人和朋友滋潤。男友的愛情滋潤不同？指日可待。」她透露有製作自家劇集的夢想，惟未知能否實現。阿佘說︰「有很多東西要籌備。我想過很多故事，要想定一個方向幾難，所以需要些時間，拍完新劇再去想。心水演員？沒有，故事行先，如果有角色適合我都會演。」

文頌嫻罕有性感現身，她坦言認同前經理人說法，覺得自己這個年紀要突破一下。文頌嫻說︰「穿衣服會視乎場合，事前無需問准老公，如果女兒家長日穿這樣去就會被人話了。我生女後肥了10磅，為穿這條裙幾日沒吃飯。」她被問到可會自薦演出阿佘的無綫新劇時說︰「太多人惜阿佘，我就不自薦。我知她將會拍一部自家製電視劇，我不是要求做幕前，幕後都可以，相信她到時會識做的。」對此，阿佘說︰「如果適合都會，一起玩最開心，她說她什麼都做，哈哈。」

（即時娛樂）