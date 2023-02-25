舊愛黃心穎轉型做歌手復出 馬國明：加油努力最緊要開心 (21:38)

馬國明、唐詩詠、陳山聰、江美儀、劉佩玥、劉穎鏇今日到商場宣傳無綫新劇《隱形戰隊》，劇中馬國明與唐詩詠第5度演情侶，此劇是唐詩詠離巢無綫前最後一套劇，馬國明感到不捨，嘆合作多年的拍擋愈來愈少。唐詩詠笑指每次跟馬國明演情侶都沒有好結果，但拍攝時好興奮，因她好鍾意開槍，今次都是成就解鎖，作為最後一套，覺得非常完美。她最近忙於與爸爸去旅行，打算再去多些地方，過往她一直工作，忽略與家人相處的美好時光。

馬國明舊愛黃心穎轉做歌手出新歌復出，他有留意，但未有機會聽。會否送上祝福？他說：「加油、努力、好運，每個人做自己鍾意的事，正如Sammi（鄭秀文）講得好好，每個人都應該重新開始，她鍾意做乜就做乜，最緊要開心。」

陳山聰與江美儀拍《隱形戰隊》時未成為視帝視后，劇中兩人對手戲不多，但有場喊戲讓他們演技大爆發，停機後怕要補拍仍不敢停止喊，喊足半小時，確定拍完才收起眼淚。陳山聰指當日是江美儀正日生日，準備了蛋糕一直不敢拿出來，怕影響對方情緒，江美儀說算是最難忘的一個生日。

劉佩玥與劉穎鏇劇中有多幕性感演出，有不同造型，劉佩玥更會以性感睡衣上陣。她們拍攝時有很多瘀傷，劉穎鏇長腿的瘀傷大片如地圖，要用大量遮瑕膏。劉佩玥在台上玩遊戲時被馬國明嫌重，她覺得這個高度有一定重量好正常，如有日變了90磅，大家應該好擔心，重或輕無所謂，最緊要個人健康。

（即時娛樂）