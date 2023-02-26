魏浚笙首支派台歌 成為兩台冠軍歌：得來不易極度珍惜 (12:27)

魏浚笙（Jeffrey）甫加入樂壇的首支派台歌《第一個迷》，在流行榜獲得佳績，先後登上商台叱咤903專業推介以及新城勁爆本地榜冠軍歌，可喜可賀。Jeffrey《第一個迷》在903專業推介上榜8星期，終於登上冠軍位置。

Jeffrey在社交網撰長文有感而發：「人生第一首歌，第一個冠軍歌，多謝大家成為我嘅《第一個迷》（歌迷）多謝 @cr881903 嘅鼓勵肯定同推介，令到更多人可以聽到我把聲，鍾意唱歌是一直以來的興趣，當你開心又唱歌，唔開心又唱歌，尷尬又唱歌，好大壓力都係唱歌，到做到擁有自己第一首歌係一件完全唔敢想像嘅事。」

Jeffrey表示入行後儲到少少錢，距離目標又行近了，好像可以試下幫自己圓夢：「趁青春趁後生，唔好令自己後悔，由零到逐漸成形再呈現起大家面前，過程嘅種種困難都變得甜蜜，多謝造就呢首歌嘅每個單位。」

他續寫道：「我好記得Wyman（黃偉文）前輩講過，要好好珍惜自己嘅green，因為可能幾年後，已經會變成另一樣嘢，而呢樣嘢亦係最珍貴的特質，多謝你嘅鼓勵，我會繼續保持初心。多謝Phil（林奕匡）義不容辭喺好短時間寫咗咁多好歌俾我，幫我奠定咗一個好好嘅起步。最後一定係我嘅監製Edward，幫我將最後嘅所有嘢呈現出嚟，造就而家聽到嘅version。

當然唔少得多謝陪我一齊癲呢個project嘅弟兄姊妹，有太多疼錫我哋嘅人，無你哋每一位灌注力量係我哋身上，有些事情就未必可以做到，愛你們。最後，嚟緊一定繼續努力做更多作品，只要有一個歌迷想聽，我都會繼續唱。」

（即時娛樂）