不設劃位｜音樂人關勁松離世 終年53歲 跟亞里安同月同日逝世 (13:47)

本地資深音樂人關勁松驚傳離世，他的死訊昨晚（25日）由好友袁智聰在社交平台公布，袁智聰表示關勁松在2月24日與世長辭，終年53歲。袁智聰表示3年前，阿松的好友兼曾一起創立和主持電台節目《不設劃位》的亞里安（原名歐陽永康），同是在2月24號晚離世，袁智聰表示在3年間同一個日子，他相繼痛失了兩位相識逾30年好友：「世事真的要那麼巧合嗎？」

袁智聰娓娓道來跟阿松相識經過：「認識阿松，已是Adam Met Karl（AMK）時代的事。他們的創團結他手阿偉是我的朋友，1989年阿偉滿心歡地告訴我組了隊樂隊，然後就介紹我認識了阿松，見面地點是Fringe Club，那時Adam Met Karl尚未出道，而未幾他們就在1990年夏天於Fringe Club舉行了首次公演。

起初我和阿松並不算怎樣投契，但又不知在何時便得以互相connect起來，隨即衍生了我們千絲萬縷的友情關係。誤打誤撞地我第一隊樂隊Arnold Layne加入了他們的《集感》collective，一起出cassette一起出show，不知不覺間成為了buddy，同時也見證了Adam Met Karl蛻變成AMK、見證了他們如何開創了抗衡主流的indie-pop廣東歌先河，留下了深遠影響力。

而我隊樂隊Arnold Layne的3.0版本，亦找來阿松幫我彈結他，兼幫我執歌（我麻煩地要玩的cover），所以我們亦曾有過在『總統』夾band的光景。那些年，我們遇上90年代初葉英美獨立音樂新氣象的衝擊，大家出來吹水談音樂經，每每為之不亦樂乎、雀躍不已。那些年，我們就是如此一起走過年少輕狂的歲月。

從音樂到文字。當我在《音樂一週》任助理編輯時，已經有找阿松寫稿。然後我辦《mcb音樂殖民地雙週刊》，阿松便順理成章地成為我們的第一代作者。起初阿松是用筆名Indian Mary而非本名，早年他在《mcb》見報較多，曾有讀者以為Indian Mary是我的女朋友。

在AMK之後，大家都知道阿松有份創立獨立廠牌『維港唱片』，牽起了2000年代香港獨立音樂的新浪潮。其實在AMK之後，阿松也曾組成過好幾個音樂單位：Handmade、人頭馬、時針，但全部都只有曇花一現。

喜見他在近年組成了關勁松的Astrology，重新出發重返樂壇，阿松的願景是讓關勁松的Astrology締造『必爆』的經典，此刻你已做到了喇。雖然只差一步關勁松的Astrology就可以玩到今年的《Clockenflap》，但如今你已經加入了陣容強勁的2023天堂音樂節的傳奇性名單上。你已是燦若繁星，shine like star!」

（即時娛樂）