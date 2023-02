第73屆柏林影展香港時間今日凌晨舉行閉幕及頒獎禮,日前參與新片《綠夜》首映禮的內地女星范冰冰及韓國女演員李周映一同踏上紅地氈。主競賽單元,由法國導演Nicolas Philibert的紀錄片《On the Adamant》捧走最高榮譽金熊獎。最佳導演銀熊獎同樣落在《The Plough》法國導演Philippe Garrel身上。德國導演Christian Petzold則以《Afire》獲頒評審團大獎。

年僅8歲的西班牙童星Sofía Otero以《20,000 Species of Bees》贏得最佳主角獎,成為柏林影展歷來最年輕影后。《20,000 Species of Bees》講述對性別舉棋不定的8歲孩童,對於性別認知困惑的過程。奧地利跨性別演員Thea Ehre則以《Till the End of the Night》捧走最佳配角殊榮。

內地競賽片《白塔之光》和動畫《藝術學院》空手而回,僅勞馨瑩以《小暉和他的牛》捧走水晶熊特別表揚獎。

