群星齊捧《愛我別走》黃子華籲勿買黃牛飛：壞人不擇手段 (16:28)

蘇施黃、金燕玲、蔡一智、蔡一智太太、Alex Fung、何秉舜（右一）等捧場。（大會提供）

林海峰《在晴朗的一天出發》的主持拍檔月巴氏、蘭茜、監制Germen、盧覓雪與阮子健。（大會提供）

佘詩曼跟黃子華曾合作拍劇和拍戲。（大會提供）

由黃子華和林海峰合演的《愛我別走》，前天（24日）假西九文化區戲曲中心大劇院正式公演，一眾文化藝術界、劇場界及演藝界明星名人親臨欣賞，星光熠熠。

公演首兩天眾星雲集，出席嘉賓包括林青霞、鍾楚紅、毛舜筠、陳慧琳、林嘉欣、佘詩曼、張繼聰、謝安琪、MIRROR成員呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）、霍啟剛、潘燦良、蘇玉華、蘇施黃、金燕玲、唐詩詠、黃德斌、王宗堯、黃智雯、泥鯭@RubberBand、阿偉@RubberBand、趙善恆@ToNick、黄又南、方力申、當奴@艾粒、劉天蘭、岑寧兒、余安安、張叔平、奚仲文、文念中、梁李少霞、毛俊輝、胡美儀、韋羅莎、張銘耀、麥沛東、朱栢謙、楊詩敏（蝦頭）、馮祿德、邵美君、何啟華、黃正宜、趙慧珊、黃溢濠、盧鎮業、顧定軒、胡子彤、吳肇軒、吳嘉熙、栢天男、張蔓莎、張蔓姿、朱鑑然、余潔滢、洪卓立、劉沛蘅、林家熙、謝茜嘉、梁泰來、盧覓雪、阮子健、蘭茜等。

另外，黃子華今天（26日）在社交網發文，再度呼籲大家不要買黃牛飛：「人生，買唔到飛已經唔開心啦。去買黃牛，仲要買到假飛，嚟到場館先知，入唔到去，只能夠企喺門口到喊，真係聞者心酸，聽者流淚。以上，係我哋大會監製話俾我聽昨晚（25日）發生嘅事。唔好買黃牛，金錢事小，壞人不擇手段，傷心難過事大。保重保重。」

（即時娛樂）