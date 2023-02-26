周興哲紅館開騷 興奮除衫曬肌 G.E.M.任嘉賓 教Eric講廣東話 (16:18)

台灣歌手周興哲（Eric）相隔5年再來港開騷，昨晚（25日）假紅館舉行《Odyssey~旅程》巡迴演唱會香港站，為頭場演出施展渾身解數。

開騷前熒幕先播出Eric扮臥底警察故事微電影片段，並貫穿整晚演唱會不同環節，大騷演技。首次挑戰4面台的他，在全男班舞蹈員襯托下，身穿紅色絲絨套裝，從台下緩緩升上舞台登場。

他演繹英文歌《That's All》為開場熱身，並向樂迷打招呼講"Let's go Hong Kong"，緊接唱第2首歌《說太多》時，已脫下外套僅穿背心露出麒麟臂，之後索性脫掉背心半裸演出，全場粉絲尖叫，未唱完歌「閃露」約1分鐘後，即火速換回無袖上衣繼續唱，並用廣東話說「好掛住你哋」冧歌迷，形容自己似在發夢，很開心能再來港。

Eric去年底憑歌曲《想知道你在想什麼》，榮獲第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」獎，他重提頒獎禮當晚得獎前宣布賽果經過，指心情很緊張得獎一刻心想"Oh my god"，之後演繹得獎歌。

Eric展示音樂才華，用結他自彈自唱英文歌《I see you everywhere》及《相信愛》之外，又彈琴唱《其實你並沒那麼孤單》、《以後別做朋友》及由他作曲給A-Lin歌曲《摰友》。有粉絲大叫「你好叻呀！」他甜笑用廣東話答「謝謝」。

為跟樂迷互動搞氣氛，他請全場觀眾大玩人浪，然後用手機360度旋轉拍低，笑言會上載社交平台分享。期間主動行到台前跟觀眾握手，又應要求和影合照，大擺心心甫士，全場打成一片。

Eric演繹自己欣賞的歌手陳奕迅（Eason）作品《淘汰》和張學友的《她來聽我的演唱會》後，久未在港露面的鄧紫棋G.E.M.，以全晚唯一嘉賓身分出場，兩人合唱《別勉強》。唱完歌G.E.M.教Eric講廣東話，即場改Eason《明年今日》歌詞，唱成「明年今日，定會再返嚟，紅館中等你...」Eric用半鹹淡廣東話笑著學唱，跟著反爆G.E.M.綵排時小秘密，指她可以一邊唱歌一邊戴隱形眼鏡，取笑對方很厲害。

演唱會尾聲，High爆的Eric再度送驚喜，再除衫裸露上身10秒，才經過升降機落台。安歌時，Eric徇眾要求再行前台邊握手又與歌迷影合照，唱《最後一堂課》、《如果雨之後》等作品之後，再依依不捨向觀眾道別。

（即時娛樂）