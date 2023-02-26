MC張天賦揭紅館騷後曾對唱歌失去感覺 自評未有資格做導師 (19:50)

MC張天賦上個月在紅館完成3場演唱會，之後他小休兼去旅行充電，MC返港後前天開Ig直播，跟網民及賦二代（粉絲暱稱）互動，MC足足開了1.5小時Ig直播，期間他彈結他和彈琴，自彈自唱多首經典歌曲，令網民聽出耳油。

有網民問他最近有沒有趣事分享？MC說：「冇呀，反而完咗紅館騷後，突然之間發現對唱歌失去感覺，要用時間喺心理上作出調整，冇乜特別，𠵱家叫好番啲，就係咁。」

有網民問他平時如何養聲？他說：「平時就係唔保養把聲，所以咪差囉，大家如果成日用到把聲嘅人，醫生建議飲多啲水﹑唔好飲凍嘢﹑唔好食辣嘢，同埋Feel到喉嚨有痰時，會咳咳兩聲，其實都係傷聲帶行為，大家要小心啲。」

接着有網民問他何時去英國開騷？MC說：「等我紅啲先啦，要喺其他地方儲夠Fans，先可以去嗰個地方開。（可不可以不行可愛路線？）我不嬲都唔行可愛路線，我係行平民﹑貼地﹑率真路線，其實我係多方面路線發展。」

有網民問他會否考慮做導師？MC認真表示：「我覺得自己唱歌未必完全成熟，有啲地方我自己用錯（方法）咗都唔知，我未有資格（做導師），驚教壞人哋，我唔學唱歌原因，好睇你係邊一派，佢哋真係要揀啱門派，如果唔係嘅話，可能個唱法唔係你啱嘅唱法，反而仲衰。」

（即時娛樂）