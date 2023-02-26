睇中「貓夫人」囝囝 伍韻婷偷食譜變相親？林映暉爭寵自薦 (20:03)

J2由台灣通林映暉（暉哥）同J2er伍韻婷（Juliana）主持，共15集的全新旅遊節目《趁而家去台灣偷食...譜！2》，明晚（27日）首播，集介紹美食同煮食節目於一身。第一集介紹台灣熱炒小菜。

隨住台灣解除禁令，港人又可以到當地吃喝玩樂，明晚首播的《趁》，暉哥拍住2位J2ers施焯日（Arthur）和蔡景行（行仔），試食近年台灣大熱的熱炒店，即類似香港的小炒。熱炒反映台灣飲食文化，不少菜式為方便配上啤酒，大都是重油、重鹹的重口味小菜。

他們先後光顧「紅翻天熱炒店」及「港都熱炒店」，都是近年多人光顧的熱搜店，暉哥看中最惹味的「鳳梨蝦球」及辣味十足的「五更腸旺」，3人食到停不到口，兩味餸順利成為今次「被偷」目標。

節目下半部暉哥邀請台灣料理達人「貓夫人」出手，Juliana亦歸位偷師。2位主持做起廚房工作，表現有板有眼，當煮到「五更腸旺」，各人為豬腸沾粉時，「貓夫人」讚她們手勢佳，都可以「當人媳婦出嫁」。

她又提到自己有兒子適婚，Juliana第一時間衝出來問「（年紀）多大」，當知道比自己年長一歲時，還搞笑大叫「可以呀﹗」流露一顆待嫁的心。暉哥竟然亦表示有意思，卻被「貓夫人」嫌只有24歲年紀太小，暉哥不甘示弱說︰「我有些地方很大...」。

（即時娛樂）