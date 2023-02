鍾欣潼(阿嬌)出席米蘭時裝周,在Ferrari 2023-24男女裝系列時裝show,她穿上品牌的春夏時裝系列,標誌性的紅色打扮成焦點。一身紅色皮裙襯上黑色鏤空高踭鞋,再以漆皮clutch及躍馬logo螺旋耳環,完美演繹Ferrari競速美學。阿嬌與意大利rapper Lazza、意大利女演員Carolina Crescentini同場睇騷,又跟Ferrari創意總監Rocco Iannone見面。阿嬌在Ig分享時裝展的照片並感謝大會邀請,寫道:「a new journey,Thanks for having me,The show is soooo impressive。」

(即時娛樂)