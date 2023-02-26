艾威達成心願唱《甘草》：找到一把屬於我的聲音 (23:39)

艾威的MV有彩蛋，歌曲後他接電話被經理人叫「甘草」要埋位開工。（視頻截圖）

艾威的新歌《甘草》MV有他的愛犬參與拍攝，可惜牠去年已去了「彩虹橋」令他感觸。（視頻截圖 /明報製圖）

艾威以6位數字金額自資推出第一首個人歌曲《甘草》，雷深如（ J.Arie ）作曲，艾威參與填詞並邀得MastaMic負責Rap。艾威接受《明報》訪問表示這首歌前年開始籌備，去年已完成並且拍MV，但因為他跟太太Lisa參與湖南衛視的《再見愛人2》，故延遲至今才推出。他一直希望擁有一首屬於艾威的歌，以前唱別人的歌便會用好自然別人的唱腔，他說：「我搵唔到自己把聲，所以我跟J.Arie商量，為我把聲度身訂造寫一首歌，之後我就自己填詞，夾番自己把聲，總算搵到自己把聲，達成心願。」

《甘草》MV今晚上架，他在歌曲描述說心聲：「不斷尋求新突破，一直是我工作大方向，十多年前嘗試寫小說，原因亦同様是尋求新突破。唱歌，在我來説，其實不算什麼突破，由細到大，都喜歡唱歌，也唱得不錯，也能靠唱歌呃飯食。但當中有一個遺憾，就是到了一個階段，發覺自己竟然找不到自己把聲，一把屬於自己的聲音，就跟演戲一樣，多年來也捉不穩一種屬於自己的節奏（最近終於捉到了），不論演戲或唱歌，都一直帶著別人的節奏。有一天，忽然計算一下自己荷包有幾多錢，又打聽一下自資出一首歌要幾多錢，發覺計得掂，便把心一橫，掛上勇字去做。《甘草》歌詞，開門見山，不多介紹。這首歌雖然仍未知大家是否喜愛，不過在灌錄過程及至完成，終於能夠找回一把屬於艾威的聲音，其實已算成功了一大半。」

《甘草》feat. MastaMic

曲：雷深如 J.Arie

詞：沐木臣/艾威 (Rap lyrics by MastaMic)

編：陳瑋洛/ Joey Lam

監：雷深如 J.Arie

歌詞：

回望過往在派對 連夜都不懂累

然後這晚熱愛我 這躺平身軀

人大了試著離隊 隨著節奏淡如水

藏在小小堡壘 寧合眼醉一醉 蟄伏在廳中作小睡

人在戲裡歷百歲 從未確我是誰

朝代進化但我退 笑傲藏山水

人面變化捨與取 多角色中找配對

誰定我錯或對 尋自我尋樂趣 慢活下酩酒與水

少年時想闖天下 壞形象想轉高雅

台上喝釆中轉化 浮光鏡中花

我的命運盡在籬下

不聽指罵 在途上我一個爬

人漸化 賞晚霞 無非這生盡情吧

假非假 也不算差 洗卻的鉛華

江湖浪子身處大時代命運戰士

小島風雲下隨時候命天地男兒

穿越古今見證大唐楚漢歴代稱皇

雙龍與驕雄最終歡樂長安

穿過歎息橋下嘅陽關道

受布衣神相指引枯木修道

鱷魚譚 上海灘 鹿鼎山 山海關

情濃大地茶是故郷濃再回到唐山

人在世每日變老 無懼當中虛耗

龍在躍最後有悔 變斷崖甘草

矇著眼拼命尋寶 山海關最終尋到

文或武 正或邪 人在戲百把刀 古裝跟現世同路

少年時想闖天下 壞形象想轉高雅

台上喝釆中轉化 浮光鏡中花

我的命運盡在籬下

不聽指罵 在途上我一個爬

人漸化 賞晚霞 無非這生盡情吧

假非假 也不算差 洗卻的鉛華

一直仰望閃光燈下嘅風光

景深外展露被鏡頭遺忘嘅鋒芒

代入情緒波動係一廂情願嘅動盪

光陰太匆忙埋藏多少年少輕狂

由熱情到冷漠 由路人到配角

最逼真嘅演技 訴說 最虛假嘅承諾

幾多年嘅期待 就有幾多年嘅振作

最宏大嘅銀幕不過係最偉大嘅襯托

這半生不分高下 （戲中戲求戲份)

不管身價（喜怒哀樂怨恨)

不牽不掛 （入血入肉入魂)

一笑吧 戲中他跟他 真與假

不分冬夏（一生人半生恨)

喝酒酩茶（誰能評定半分)

芳與華 從收放中盡情吧

荒野火中飛雪花 花似的年華

經眾生笑罵 漂泊跟繁華

秋野一抹霞

(即時娛樂）