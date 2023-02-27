《奇異女俠》楊紫瓊SAG封后 「公公」吳漢章廣東話致辭 (12:04)

第29屆美國演員公會（SAG）頒獎禮香港時間今早舉行；電影方面，《奇異女俠玩救宇宙》成為大贏家，賽前獲5項提名，最終捧走整體演出獎、最佳女主角及最佳男女配角合共4獎。楊紫瓊擊敗《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）等勁敵，成為SAG舉辦近30年以來，首名亞裔影后。楊紫瓊上台時難掩激動之情，眼泛淚光並爆粗。

《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）爆冷擊敗同片的許瑋倫、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）、《鯨》周洪等對手，贏得最佳女配角獎。現年64歲的珍美顯得十分激動，她笑言戴着父親送給媽媽的戒指到場，雖然兩人痛恨彼此。珍美表示「我的父親（東尼寇蒂斯）來自匈牙利，母親（珍納李）則來自丹麥，他倆都是演員，我也嫁了給演員（基斯杜化基斯），我很喜歡演戲，這真的是一份很美麗的工作」。《奇》片關繼威繼金球獎、影評人選擇大獎後，亦大熱贏得最佳男配角獎，他眼泛淚光，多謝同片所有拍檔之外，又稱有人告訴他如果得獎，將會是首名亞裔演員得此殊榮。關繼威最後鼓勵在電視機旁追逐演藝夢的人不要放棄，某一天鎂光燈總會找上門。

當《變形金剛：殲滅世紀》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）宣布《奇異女俠玩救宇宙》贏得整體演出獎後，全體演員上台，珍美李寇蒂斯、許瑋倫、關繼威、楊紫瓊輪流致辭，最後由片中扮演公公的資深華裔演員吳漢章發言，楊紫瓊表示吳漢章剛度過94歲生日，而且演戲69年才能上這頒獎台。吳漢章以廣東話先說「各位兄弟，今日呢真係好歡喜，跟你哋參加參加」；他其後以英語表示，稱會說粵語因知道這頒獎禮可能會在香港播出。事實上今年SAG透過串流平台Netflix的YouTube官方頻道播出，明年則會在Netflix獨家直播頒獎禮。

（即時娛樂）