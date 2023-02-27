網民稱艾粒涉職場欺凌更嚴重 批商台唔公平：佢哋先係最需要停職 (12:46)

商台DJ梁文禮因被揭「雙面人」，在社交網的私人帳號指梁詠琪的演唱會表現差，但在另一個公開帳戶則大讚她好靚，之後又被揭他曾踩MIRROR成員和陳奕迅等，事件惹起軒然大波，今天（27日）商台在官網發文，稱與梁文禮共同檢討後，雙方同意由今天起，暫停梁文禮主持人職務3個月，待他冷靜反思後再出發。

不少網民對商台處理做法有不同迴響，紛紛湧到商台facebook留言，有網民更稱：「艾粒單嘢仲嚴重過佢呢單嘢喎！點解只係懲罰啲細？！」

事源艾粒早前在九展開騷，其間熒幕播出DJ余迪偉浸溫泉照片，配有「迪偉同你浸溫泉」字句，惹來余迪偉不滿，公開炮轟當奴和占擅取其社交平台照片擺上舞台，對他性取向歧視及職場欺凌。當奴及占及後在社交平台發文，公開向余迪偉道歉，並表示更改餘下場次內容，余迪偉亦接受艾粒道歉，並希望事件告一段落，阻止同類事情發生。

有網民表示：「因為艾粒係高層而且只係搞自己人，今次係得罪其他公司，真係充分睇到商業電台名符其實地有幾商業操作啦。」﹑「唔通你要艾粒罰自己？」﹑「職場欺凌嗰啲高層就唔駛停職，喺自己FB講真心話俾人流出就要俾人停職，偷睇咗人嘢仲有資格話人係雙面人，而家仲要停埋人職，真係妖獸都市。」﹑「艾粒先係最需要停職嗰個。」

另外，亦有網民撐梁文禮：「其實當事人都已經唔介意，而梁文禮亦已道歉，仲需要停職三個月嗎？」﹑「講自己感受又唔得？」有網民則回覆：「最大問題是雙面人。好恐怖！」﹑「講乜都唔係重點，雙面人先係死罪」。

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（即時娛樂）