彭慧中認事業停滯不前 高海寧勾自身記憶眼濕濕：我都年半冇做過嘢 (13:44)

由高海寧（高 Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）和林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，今晚（27日）一集會跟Michael到曼谷Safari World，與野生動物零距離接觸。

一班主持先餵飼為食長頸鹿，彭慧中未試過近距離觀看長頸鹿，高Ling更幫長頸鹿剝香蕉：「佢哋（長頸鹿）好斯文，因為我喺南非餵過一次，可以用猴擒形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」

星妤在3人當中表現最害怕，但也不及Michael驚青，Michael坦言很驚，並自嘲「龐大身形，弱小心靈」，結果因企到離行離列遞香蕉，令長頸鹿幾乎吃不到香蕉，被高Ling笑指「冇鬼用」。

高Ling、陳星妤及彭慧中分別跟極具演藝細胞猩猩，上演求愛大作戰，當中彭慧中表現最大膽，跟猩猩伸脷影合照，彭慧中說：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌Roll機即刻入戲，起碼惜咗我20啖，一Cut機即刻擰歪面唔理你！」

高Ling孖彭慧中到一間精品酒店吃午飯，高Ling向Phoebe大逼供，她開門見山便說：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」她大讚Phoebe勤力：「例如今次你知道我哋去邊，會事先上網做晒功課，等去到現場多啲嘢講，我好欣賞你呢樣嘢。」

Phoebe聞言亦快人快語說：「好多人都係咁講，我都覺。」語畢Phoebe即補充指其實只係「爭咗啲嘢」，當中包括機會：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前，我唔想人哋唔記得我。」高Ling聞言感觸並強忍淚水說：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」

（即時娛樂）