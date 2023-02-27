周興哲尾場紅館騷 張天賦做嘉賓 互贈高帽 MC順勢要邀歌 (14:19)

周興哲被網民指他肌肉不夠結實，他也認為可以再練更好。（陳釗攝）

台灣歌手周興哲昨晚（26日）在紅館完成《Odyssey~旅程》巡迴演唱會香港站尾場，尾場除了張天賦（MC）擔任嘉賓外，亦吸引容祖兒、胡鴻鈞、方皓玟、鍾鎮濤夫婦、沈震軒和女友陳欣妍等捧場。

尾場邀得MC擔任嘉賓，不過卻發生小意外，升降台突然失靈，MC要立即改從樓梯上台，當他現身一刻，全場尖叫聲雷動，兩人合唱《摰友》，互笠高帽，周興哲讚MC很帥，MC也回敬一句：「第一次見面，你本人比照片帥太多了。」周興哲講笑要炒掉攝影師。

之後MC向對方送出交友邀請，他說以前在加拿大讀書時，有很多台灣朋友，但在香港沒有，周興哲答應當他第一個台灣朋友。談及興趣時，MC聽到周興哲說愛打高爾夫球即窒一窒，後來知對方也有寫歌，即順勢邀歌，獲周興哲答允。

周興哲又談到首次在紅館開騷心情很興奮，並問MC在紅館開演唱會後，走路有沒有感覺有風在後面，MC說沒有，十分搞笑，之後MC獨唱《世一》。

周興哲哥哥周予天也上台為弟弟送水和整理衣服，並擁抱鼓勵，周予天笑言因為把票讓給朋友，所以這天他來打工。在Encore時，周興哲表示準備演唱會很辛苦，因為不能亂吃和喝酒，但有這麼好回憶，非常值得，希望之後每一年都能來港騷，粉絲大嗌"I Love You"，周興哲大讚香港粉絲是最厲害，最後全場大合唱一曲《如果雨之後》為演唱會劃上句號，並約定明年見。

周興哲騷後訪問時表示，第一次在紅館開個唱，被香港粉絲的熱情所感動，幾乎每首歌都是大合唱，對他來說有粉絲參與的歌是最大鼓勵及感動，希望之後每年都能來開演唱會，可以多開幾場，下次會努力學唱廣東歌。

提到嘉賓鄧紫棋（G.E.M.）和MC，周興哲表示以他所知，G.E.M.是第一次當香港演唱會的嘉賓，跟對方也有4年沒見，他說：「我跟G.E.M.之前合作了一首歌《別勉強》，可惜疫情一直未有機會台上合唱，今次感謝她來當嘉賓。」

至於MC，他說是公司安排，知道對方是現在香港很火的歌手：「我覺得他是一個非常活潑、帥氣的新朋友。（你跟他誰更帥？）他帥。」

問到為何頭場脫了兩次衣服騷肌，但尾場只脫一次？周興哲解釋因兩晚服裝不同，昨晚穿了3層衣服較難脫，而第一晚是因為自己太High才脫多一次。

有網民指他肌肉不夠結實？周興哲也認為可以再練更好，但坦言為操肌很辛苦，每天吃雞胸肉，戒澱粉質，吃到有點憂鬱，雖然之後還要到不同地方巡唱，但完成香港個唱後，也可好好吃一頓，並透露由於要趕回台北工作，所以此行未能跟未婚妻及家人留港玩多幾天。

（即時娛樂）