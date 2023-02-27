《模範的士 2》收視再升 辛載夏可愛贏歡心 角色隱藏秘密 (18:14)

由李帝勳﹑金義聖﹑表藝珍和辛載夏等合演的Viu Original韓劇《模範的士 2》，以12.1%收視拿下韓劇續集首播收視季軍，日前全國收視更高達13.2%、最高𣊬間收視破17.4%，成績理想。香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。

延續上季的痛快氛圍，《模範2》甫開播便收獲「劇情緊湊」、「打戲精彩」、「笑點不斷」等好評；與此同時，暗黑正義使者「彩虹運輸」的忙內溫河俊（辛載夏飾）同樣引發熱話，劇中作為新手司機的溫河俊表現生澀，不時刮花的士、又撞毁車頭，不過公司上下卻以大愛包容，河俊更視道奇為偶像；此時他卻意外發現「彩虹團隊」的基地，更決定獨自前往一探究竟。

《模範2》導演李丹早前曾在發布會上透露，辛載夏的暖男外形為他贏得角色；「張代表」金義聖表示「溫河俊」是該劇的一大伏線：「因為可愛所以選擇辛載夏，但是這個角色隱藏驚天秘密！」更指出他將關係著「彩虹運輸」的未來走向，可見其重要性！

辛載夏坦言背負前作的收視壓力，因此不敢怠慢：「說沒有壓力是騙人的，其實我退伍還不到1年，但是因為當兵時非常喜歡第一季，所以已翻看好幾次，能夠拍攝第2季，讓我很開心；『河俊』就像可愛寵物犬，他總是搖尾很可愛，但也經常發生事故，未來會發生有趣的事情，希望大家多多期待！」

今年可說是辛載夏重要的一年，現年29歲的他在學時精於滑雪、劍擊和高爾夫球，更是冰球運動員；能文能武的他在模擬考試上名列前茅，文武雙全！雖然他在2014年出道後，多以配角身分拍劇，憑《當你沉睡時》、《機智牢房生活》等令人留下印象，他跟同劇演員李鍾碩、丁海寅成為好友。

（即時娛樂）