陳豪盼挑戰史實古裝劇 跟陳茵媺「錫婚」 分享婚姻保鮮法 (19:36)

陳豪和陳茵媺結婚將近10年，婚後育有兩子一女，一家五口不時在社交網放閃。（資料圖片/劉永銳攝）

陳豪於無綫劇《新四十二章》演中文系教授章經，近年他拍的劇以喜劇為主，他笑說：「我性格幾適合拍喜劇，比較亂嚟，傻更更比較容易拿捏，有這個元素喺度，我本身就係一個笑話！」

拍劇多年，陳豪演過很多角色，原來他最想挑戰演史實古裝劇，他說：「我覺得今時今日透過娛樂都可以放入教育，睇劇當中又可以吸收一啲資料而學到嘢，令觀眾更得益，呢個係我最想做。我最想演秦始皇，從小已經欣賞呢個人物，有好亦有唔好，性格複雜，就係最吸引我嘅地方。」

既要忙拍劇及搞咖啡生意，還要分身照顧小朋友，如何能當成功時間管理達人？陳豪說：「人人每日都只有24小時，只要管理好時間，做乜嘢都事半功倍，凡事有緩急輕重之分，就清晰去劃分處理事項的先後次序，太太（陳茵媺）絕對係好幫手，所以係My Queen。」

陳豪和陳茵媺結婚快10年，與太太依然恩愛，陳豪表示沒特別為愛情保鮮，但和太太以保護大家之間關係為首要：「其實大家都可以做到，無論拍拖也好、結婚好耐都好，最緊要係千祈唔好講或做任何事破壞對方感覺及關係，好多人嗌交會直接反擊針對對方弱點，我哋從來冇呢啲事發生，已經好少嗌交，事事企喺對方立場去諗，當然會有意見不合，最佳方法係冷靜落嚟，互相理解同畀空間大家，仲要保持溝通。」

（即時娛樂）