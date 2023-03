next

42歲樂基兒(Gaile)2017年再婚,嫁食品大亨Ian,兩人婚後育有兒子Hunter,目前定居美國。Gaile昨天(27日)在社交平台上載她啜爆兒子的黑白四格照片,留言「Time is precious when you co-parent(時間寶貴當你是共同撫養時)」。由於「co-parent」是指有分擔撫養的責任,尤其用於分居或沒有戀愛關係的父母上,因此惹來Gaile與Ian結束了6年婚姻的揣測。

