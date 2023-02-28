廉政狙擊｜陳楨怡拍被虐場面 遭吊高1小時考平衡力 (18:32)

無綫劇集《廉政狙擊》昨晚（27日）一集講述王浩信飾演的韋Sir帶領O記手下潛伏雍華盛薈閉幕禮派對，調查酒店賣淫案。韋Sir受線人臨終前所託照顧的女兒莊慕雪（陳楨怡飾）亦因信錯人捲入其中。當雪雪得悉自己身陷險境，即向韋sir發短訊求救。大為緊張的韋sir根據手下提供線索鎖定目標酒店，但卻遲遲未能尋獲雪雪。千鈞一髮之際，韋Sir靠門縫下的光源尋獲雪雪，可惜雪雪已慘遭狼爪，因留有陰影情緒失控崩潰。至於虐待雪雪的卓日升（高鈞賢飾）則因有人通風報信，提前離開了案發現場。

陳楨怡談及戲中被高鈞賢虐待一幕，表示拍攝過程十分專業，劇組更找來捆綁專家在現場輔助拍攝。她說︰「每個結喺邊個位都好講究，我個姿勢係對手綁喺後面然後要單腳企，再成個人凌空吊喺支架上面，頭髮都要綁埋，而且身上面啲繩為好緊，所以全身同個頭郁唔到，只能間中Hold住落地面休息，綁完皮膚有好深嘅麻繩印。導演好好，每隔15分鐘都會問我O唔Ok。」被凌空吊了一小時的陳楨怡，又指拍攝最考驗是平衡力：「因為雙手被綁住咗，又要離地吊起，重心好易向前傾，好易扯到啲頭髮。」

高鈞賢稱其飾演的二世祖雖然人衰性格有缺憾，但其實單純易受騙，渴望得到父親認同。他表示看到劇本上那場虐待戲時有點不知所措︰「但接咗角色就要完全投入，事前會同對手做溝通。嗰晚陳楨怡好辛苦，因為綁住咗成晚，又要通宵咁拍。」對於角色在內地被封「傻白甜」，高鈞賢笑言：「我都有設計過啲造型，希望靚仔啲，始終香港先生嚟，哈哈。」

（即時娛樂）